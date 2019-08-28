Задержан телефонный террорист, "заминировавший" аэропорт Платов

Сотрудники уголовного розыска управления на транспорте МВД России по СКФО выявили и задержали жителя Аксая, анонимно сообщившего о подозрительном предмете в аэропорту Платов. Лжетеррористу грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили "РГ" в правоохранительном ведомстве, накануне вечером на телефон справочной службы города Волгограда поступило анонимное сообщение о подозрительном предмете, якобы находящемся в здании аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. На место тут же отправились сотрудники линейного отдела МВД России, специалисты Росгвардии по региону, представители службы авиационной безопасности аэропорта. В результате тщательной проверки подозрительных предметов обнаружено не было.

Тем временем была установлена личность звонившего. Им оказался безработный 40-летний житель Ростовской области, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество. Свой поступок он объяснить не смог.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.