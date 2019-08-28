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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хотел помочь

Гинекологу грозит срок за то, что он дал пациентке лекарства из собственной аптечки
Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
В Новой Ляле Олег Баскаков - единственный акушер-гинеколог. В уральском городе с населением 12 тысяч жителей он без малого три года, раньше работал в Миньяре - маленьком городке на границе с Башкирией. Недавно доктор стал фигурантом уголовного дела: врача обвиняют в сбыте психотропных и сильнодействующих препаратов, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Шумиха началась, по словам врача, практически на ровном месте. 24 марта в больницу привезли 74-летнюю женщину с полным выпадением матки, кровоточащей язвой.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- У пациентки был хронический болевой синдром, - рассказывает Олег Баскаков. - В ночь поступления она была беспокойной, кричала.

Женщину госпитализировали вечером в воскресенье. Чтобы помочь пациентке, Баскаков назначил ей два препарата: трамадол (психотропный анальгетик) и сибазон (седативный препарат, действующее вещество - диазепам). По регламенту, он должен был сделать запись в карте, сообщить старшей медсестре, которая заведует сейфом с сильнодействующими препаратами, заполнить бумаги и лишь потом получить лекарства. Рабочий день уже заканчивался, старшая медсестра собиралась уходить, поэтому врач взял препараты из личной аптечки - лекарства остались после смерти его матери, когда-то он получал их по рецепту, но сдавать оставшиеся и использованные ампулы не требовалось. Нарушение регламента заметила старшая медсестра: забрала ампулы и сообщила в правоохранительные органы.

Серьезность ситуации врач осознал, когда его стали вызывать на допросы, освидетельствовали, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а в его комнате устроили обыск - врач живет в одной из палат бывшего роддома. Когда устраивался на работу, обещали жилье - правда, через пять лет.

Рабочий день заканчивался, старшая медсестра уходила, и врач взял препараты из личной аптечки

- Адвокат говорила, что меня реально могут посадить в тюрьму, советовала идти в изолятор - там же день за полтора, и за время следствия можно отсидеть все наказание. Говорила, что брать с собой... Ночами не спал, всерьез обдумывал такой вариант!

Поверить в благополучный исход помогли юристы из Екатеринбурга: с просьбой о помощи к адвокатам обратился и аппарат регионального уполномоченного по правам человека.

Фото: iStock
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- По сути, врача судят за выполнение его служебного долга, облегчение страданий больного и проявленное милосердие, - прокомментировала ситуацию свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

- Доктор действительно нарушил регламент назначения препарата, но суд установил, что умысел на сбыт отсутствовал, что он назначил лекарства обосновано и на законных основаниях. И самое главное - при возвращении дела прокурору Баскакову отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказал "РГ" адвокат врача Георгий Краснов.

Олег Баскаков тоже не спешит радоваться: он по-прежнему обвиняемый.

- После суда вернулся в больницу, а в приемном покое пациентка с кровотечением: оказывается, давно уже поступила, меня все ждут. К счастью, с ней все хорошо, оказал помощь. Мечтаю, чтобы судебные дела скорее закончились.

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