В Челябинской области может исчезнуть уникальная курортная зона на озере Кисегач. Санатории и базы отдыха здесь существуют с советских времен, однако сейчас они под угрозой закрытия, потому что часть земли находится в ведении Минобороны РФ, другую несколько лет назад передали Федеральному агентству лесного хозяйства. Развитие бизнеса на этих участках практически невозможно.

Курорт на полигоне

Еще в 2016 году из областного бюджета было выделено около шести миллионов рублей на финансирование проекта планировки курорта "Кисегач". Заказчиком выступили муниципалитеты - Чебаркульский муниципальный район и Чебаркульский городской округ, цель работы - развитие территории курортной зоны и повышение ее инвестиционной привлекательности. Разработка проекта завершилась в 2017 году, он прошел публичные слушания и был принят в установленном законом порядке.

Однако параллельно в Арбитражном суде Челябинской области рассматривалось дело о переводе части земель Чебаркульского городского округа в земли гослесфонда, инициированное тогдашним руководством региона. В июне 2016 года участок площадью 2366 гектаров перешел в собственность РФ, а этот статус, как известно, накладывает целый ряд ограничений, в частности, запрет на новое строительство.

- Задачи у владельцев санаторных объектов и лесников совершенно разные, - говорит предприниматель Андрей Самокатов. - Если первые заинтересованы в развитии курорта и строительстве современной отельной сети, то вторые должны обеспечивать сохранность лесов и не допускать капитального строительства на данной территории. Но ведь базы отдыха достались нам с советских времен и требуют не просто ремонта, а полной перестройки, смены концепции. До сих пор не принято никаких муниципальных и областных программ развития курорта. Вокруг баз - бурьян и ржавые заборы, о благоустройстве набережной и речи не идет. Как в таких условиях конкурировать, например, с курортами Краснодарского края и уж тем более зарубежья?

Серьезные проблемы, по утверждению предпринимателей, существуют также с инженерными сетями и дорогами, причем речь не только о территории курорта, но и о жилом фонде.

Еще сложнее ситуация с той частью земель, что принадлежит Министерству обороны. Как утверждают представители военного ведомства, на основании акта на право пользования землей площадью 41 522 гектара, выданного в 1980 году, здравницы, расположенные по берегам озер Большой Кисегач и Еловое, должны быть признаны самовольными постройками и снесены. С 2016 года по этому поводу идут постоянные судебные процессы с собственниками баз отдыха.

- В Чебаркуле сейчас рассматривается дело по базе "Белочка". На разных стадиях судебные разбирательства по базам "Скала", "Ласточка" и "Газавтозапчасть". База "Сосенка", правда, суд выиграла. Причем военные идут вплоть до Верховного суда, - рассказывает предприниматель Денис Лихачев.

По его словам, базы отдыха построены на озерах в 1960-е годы, и до 2013-го военные на них не посягали. Есть документ, датированный 1991 годом, об изъятии у квартирно-эксплуатационной части некоторых участков и переводе их в категорию государственного земельного запаса. Однако в 2017 году военные представили в суд сведения из Росреестра о том, что базы находятся в границах земель Минобороны и земельные участки под ними ответчикам не предоставлялись. Следовательно, предприниматели обязаны освободить территорию.

Местные власти попытались урегулировать ситуацию: в апреле 2019 года прошло совещание с участием руководства полигона, Челябинского лесничества Минобороны, а также министерства экономического развития Челябинской области и муниципалитета, на котором предложены варианты исключения территории, занимаемой базами отдыха и жилым сектором, из запретной зоны военного объекта, но решение так и не принято.

Стоки попадают в озера

Пока вопрос с принадлежностью земель остается открытым, инвестировать в развитие территории бизнес не торопится.

- Я 45 лет отработал на Челябинском тракторном заводе и эту базу строил лично, - рассказал Виктор Захаров, который сейчас является совладельцем объекта. - С тех пор ничего на ней не изменилось: мы боимся вкладываться в нее. Обращались к директору департамента имущественных отношений Минобороны, к директору челябинского филиала "Оборонлеса" с просьбой заключить с нами договор аренды либо продать нам землю, но ответов не получили.

Инфраструктура курорта в ужасном состоянии: возможности подключения к энергосетям давно исчерпаны, канализационные сооружения остро нуждаются в реконструкции

Заметим, Захаров - единственный из предпринимателей, кто выиграл судебный процесс, вплоть до высшей инстанции. У остальных же ситуация еще более неопределенная. Причем проблемы не только у владельцев коммерческих объектов: по той же причине застопорилась реализация социального проекта - строительство детского оздоровительного круглогодичного лагеря "Самоцветы", который оказался на территории гослесфонда.

- Мы столкнулись с рядом проектировочных проблем, связанных с невозможностью современной застройки, с отсутствием мощностей для подключения инженерных коммуникаций, - рассказала куратор проекта, замдиректора строительной компании Светлана Сабельникова.

Ввиду ограничений на строительство инфраструктура территории действительно в катастрофическом состоянии: возможности подключения к энергосетям давно исчерпаны, канализационные сооружения остро нуждаются в реконструкции, водозабор на озере Кисегач на ладан дышит… Эксперты утверждают, что, пока земли находятся в ведении гослесфонда и Минобороны, осуществить какие-либо проекты здесь невозможно.

- На территории целый узел проблем, которые не могут быть разрешены ни лесниками, ни военными, - считает председатель комитета по туризму челябинского отделения "Опоры России" Дмитрий Довбня.

По его словам, одна из главных проблем связана с гидрологической системой курорта Кисегач. Озеро Табанкуль находится в самой верхней ее точке - здесь стоят принадлежащие частникам очистные сооружения, которые не ремонтируются, не реконструируются. В итоге Табанкуль - мертвое озеро, да и в следующем озере Теренкуль не осталось рыбы. Вода из этих водоемов течет в Большой Кисегач, который тоже крайне загрязнен.

Туризм спасет территорию

Дмитрий Довбня уверен: курорт должен быть не головной болью, а приносить доход в бюджеты муниципалитета и области. Как известно, рубль, вложенный в туризм, позволяет заработать около 45 рублей: он обеспечивает развитие малого и среднего бизнеса, кумулятивный эффект примерно для 40 отраслей.

Предприниматели обратились к врио губернатора Алексею Текслеру с просьбой создать рабочую группу, провести другие мероприятия, способные остановить разрушение курорта.

- Мы куда только не обращались, но все шло по кругу. Мы понимаем, что этот вопрос в одиночку не решить ни предпринимателям, ни муниципалитету, ни отдельному ведомству. Это должна быть солидарная и слаженная работа, - говорит Андрей Самокатов.

На днях глава региона обсудил проблему с представителями объединения предпринимателей "Опора России", в итоге пообещал разобраться в ситуации и навести порядок. Рабочая группа представит ему свои выводы 13 сентября. Бизнес ожидает, что после этого будет принято решение, которое позволит надеяться на возрождение и развитие любимого места отдыха многих южноуральцев.

Справка РГ

Даже грубый расчет показывает: с переходом земель в гослесфонд область потеряла около 90 миллионов рублей налога на землю (кадастровая стоимость гектара в районе курорта Кисегач - 2,5 миллиона рублей, ставка - 1,5 процента). С учетом запрета на капитальное строительство потери могут быть гораздо больше вследствие отсутствия прироста налогооблагаемой базы.

Комментарий

Анна Кудряшова, адвокат коллегии адвокатов по Центральному району Челябинска:

- Принципы действующего земельного законодательства в данном случае не соблюдаются: границы полигона не могут проходить по берегам озер, так как граница водоохранной зоны должна проходить на расстоянии не менее 20 метров от берега. Эти земли были переданы заводам Челябинской области для организации санаториев и баз отдыха много лет назад, сложился порядок их использования именно здравницами.В данной ситуации в первую очередь нарушаются права граждан, отдыхающих на курорте. Поэтому нужно обращаться в прокуратуру, говорить о нарушении прав граждан и необходимости изменения категории земель, например, на земли особо охраняемых территорий. Надзорный орган может вынести представление об устранении нарушений правительству Челябинской области и обратиться в суд общей юрисдикции в интересах неопределенного круга лиц. Владельцы баз и санаториев выступят в процессе в качестве третьих лиц.Кроме того, собственники строений на спорных землях вправе обратиться с ходатайством в исполнительный орган субъекта РФ об изменении категории земельного участка. Ходатайство может быть общим от всех предпринимателей. Если ответ их не устроит, следующий этап - подача иска в суд. К слову, еще лучше обратиться в прокуратуру и правительство области параллельно.