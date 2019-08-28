Вместе с тысячами первоклассников Союзного государства за парту сядут и ученики необычной уральской школы

В Екатеринбурге уже в шестой раз примет учеников первая в России школа белорусского языка. Проект запустили добровольцы - ценители белорусской культуры. С тех пор начинание привлекает все новых единомышленников. Учебный год в уникальной школе начнется в октябре, когда все летние хлопоты позади, и уральцы могут посвятить свободное время увлечению - изучению языка и истории Союзного государства.

- Мы постоянно оказываем содействие проекту и ценим начинание. Это не школа в классическом понимании - с классами, системой оценок. Это - своеобразный клуб, объединяющий людей, которым интересно прошлое и настоящее Беларуси, тесно связанной с Россией, - говорит руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Василий Кунский.

"СОЮЗ" первым рассказал на своих страницах о новом уникальном проекте. А зародилась идея осенью 2013 года во время Фестиваля национальных языков, традиционно проводимых в Екатеринбурге. Белорусская диаспора представила тогда богато иллюстрированный стенд, рассказывающий о народных традициях Беларуси. Молодой преподаватель юридической академии Александр Блещик предложил всем желающим окунуться в культуру Полесья. Познать ее с самых азов - с азбуки белорусского языка. Инициативу одобрили не только в Посольстве, но и на совете национально-культурной автономии "Белорусы Урала". Диаспора на Урале дружная, большая - почти 19 тысяч белорусов проживают в Свердловской области, и родные корни никто не забывает.

Небольшой зал для проведения уроков выделила библиотека Центра культуры "Урал". Столы из читального зала стали партами, принесли миниатюрную складную школьную доску. Уроки по обучению языку взялся проводить сам инициатор проекта - Александр Блещик. Он же разыскал добровольцев, желающих рассказать об истории Беларуси, ее литературном и культурном наследии. Так получился полноценный учебный курс. Занятия - каждое воскресенье, домашние задания, контрольные работы - все, как в школьные годы.

Белорусская диаспора на Урале большая - почти 19 тысяч, и родные корни никто не забывает

Поначалу возникли проблемы с учебниками. Буквари и прописи на белорусском языке, даже художественную литературу искали, кто где мог: на книжных развалах, в букинистических магазинах, везли из Минска.

После первого репортажа о школе свою лепту внес и "СОЮЗ": в Беларуси собрали для Екатеринбурга образовательную посылку. Учебники и прописи предоставило республиканское министерство образования. Многотомник большого толкового русско-белорусского словаря передало Посольство республики. А книги классиков на родном языке - презент от обычных жителей Беларуси. Сейчас, по словам Александра Блещика, в школе имеется полный комплект всего необходимого для занятий.

Никакой специальной рекламы проекта не запускали, все "первоклассники" записались через социальные сети. С тех пор более десяти человек получили дипломы об окончании уникальной школы белорусского языка.

- Родилась я в Свердловске, но моя мама родом из Могилевской области, в свое время перебралась на Урал. Естественно, адаптировались. Сейчас все хорошо - друзья, работа. К родным в Беларусь наезжаю с дочерью регулярно, но понимаю: вернуться туда навсегда вряд ли смогу. А эта школа дала возможность за тысячи километров ощущать родину в себе, окунуться в ее культуру, найти единомышленников, - рассказала о своем пути в школу Марина Грозных.

Несмотря на окончание курса, многие выпускники с классом не расстаются. Кто-то "перешел" в учителя, а кто-то хочет еще пополнить знания. В нынешнем году за парты сядут четыре новобранца. Немногочисленность учеников здесь никого особо не смущает: планы по количеству здесь никто никогда не ставил.

Главное, по мнению одноклассников, что в школу пришла молодежь, которая не стремилась стать полиглотами или изучить язык в коммерческих целях, как это сейчас чаще всего происходит. Здесь хотят постичь суть языка, погрузиться в культуру белорусского народа, понять его душу. Поэтому проект состоялся и продолжается дальше.