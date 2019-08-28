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28.08.2019 15:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минздрав взял на контроль ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле

Текст: Ирина Невинная

"Локальным" случаем с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле занимаются не только местные руководители, но и Минздрав России.

В городе приступила к работе комиссия федерального министерства и Фонда обязательного медицинского страхования, сообщили в ведомстве.

Фото: Александр Корольков
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"Для разрешения ситуации приняты следующие меры: с 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в городской больнице №1 Нижнего Тагила", - говорится в сообщении Минздрава. Кроме того, на месте успели активно проработать кадровый вопрос: со второго сентября в больницу приняли на работу двух новых хирургов, также, как уже сообщала "РГ", привлекаются на работу специалисты из областной клинической больницы, которая находится в Екатеринбурге.

Руководители регионального здравоохранения нашли и дополнительные деньги: за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август обещают выплатить стимулирующую надбавку. "В ходе разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, еще один находится в отпуске", - сообщили в федеральном Минздраве, отметив, что хирургическая помощь оказывается пациентам во всех трех стационарных учреждениях города, а 1-я городская больница продолжает принимать пациентов, требующих экстренной и неотложной помощи.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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