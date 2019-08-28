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28.08.2019 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале сын судьи отправлен в колонию за помощь отцу в получении взятки

Текст: Мария Гафурова

На Урале вынесли приговор сыну судьи, который помог отцу в получении взятки.

По информации Следственного комитета РФ, передача денег состоялась 28 мая 2018 года. Тогда судья рассматривал дело об обжаловании решения налогового органа. За постановление в пользу истца ему предложили 14 миллионов рублей. Деньги должен был получить сын судьи после того, как тот удовлетворит заявление коммерческой организации.

Фото: Артур Борисов/ РИА Новости
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Молодой мужчина был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, ему предъявили обвинение по части 4 статьи 291.1 "Посредничество во взяточничестве".

В отношении его отца уголовное дело удалось возбудить только в июне 2019 года - для этого потребовалось получить разрешение Высшей квалификационной коллегии судей. В СК в кратчайшие сроки завершили и передали материалы в суд.

Таким образом, бывший на данный момент член областного арбитража обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Этот процесс еще впереди. А вот его сын был приговорен сегодня к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему на три года запрещено занимать государственную должность, связанную с представительскими функциями власти.

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