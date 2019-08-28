На Урале сын судьи отправлен в колонию за помощь отцу в получении взятки

На Урале вынесли приговор сыну судьи, который помог отцу в получении взятки.

По информации Следственного комитета РФ, передача денег состоялась 28 мая 2018 года. Тогда судья рассматривал дело об обжаловании решения налогового органа. За постановление в пользу истца ему предложили 14 миллионов рублей. Деньги должен был получить сын судьи после того, как тот удовлетворит заявление коммерческой организации.

Молодой мужчина был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, ему предъявили обвинение по части 4 статьи 291.1 "Посредничество во взяточничестве".

В отношении его отца уголовное дело удалось возбудить только в июне 2019 года - для этого потребовалось получить разрешение Высшей квалификационной коллегии судей. В СК в кратчайшие сроки завершили и передали материалы в суд.

Таким образом, бывший на данный момент член областного арбитража обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Этот процесс еще впереди. А вот его сын был приговорен сегодня к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему на три года запрещено занимать государственную должность, связанную с представительскими функциями власти.