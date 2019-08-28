Как выяснилось, чаще других не удовлетворены своей деятельностью люди, работающие на этом месте менее года, в том числе студенты и молодые специалисты. Сотрудники со стажем воспринимают работу более позитивно, особенно это касается представителей научной и образовательной сфер, специалистов по закупкам и информационным технологиям, а также, что несколько неожиданно, рабочего персонала.
И хотя подавляющему большинству опрошенных (68 процентам) все-таки нравится их дело, 38 процентов признались, что устали и работа им надоела, еще 34 процента время от времени посещают такие мысли. Неудивительно, что около трети тех, кто разместил резюме на рекрутинговом портале, не готовы к резкой смене работы, но все-таки подумывают об этом, анализируют рынок труда и присматривают варианты.
Что же не устраивает жителей Среднего Урала в тех компаниях, где они сейчас трудоустроены? Прежде всего, уровень заработной платы, отсутствие возможностей для карьерного роста и повышения квалификации, интересных задач. 40 процентов опрошенных не получают удовлетворения от работы и ее результатов, отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.