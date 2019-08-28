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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

И зарплата не радует

Почти 30 процентов свердловчан не любят свою работу
Текст: Юлия Борисова (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 192(7950)
22 процента жителей Среднего Урала признались, что их не слишком радует то, чем они занимаются на работе, еще семи процентам это совершенно не нравится. Такой опрос провела служба исследований HeadHunter.

Как выяснилось, чаще других не удовлетворены своей деятельностью люди, работающие на этом месте менее года, в том числе студенты и молодые специалисты. Сотрудники со стажем воспринимают работу более позитивно, особенно это касается представителей научной и образовательной сфер, специалистов по закупкам и информационным технологиям, а также, что несколько неожиданно, рабочего персонала.

Фото: Андрей Иглов / РИА Новости www.ria.ru
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И хотя подавляющему большинству опрошенных (68 процентам) все-таки нравится их дело, 38 процентов признались, что устали и работа им надоела, еще 34 процента время от времени посещают такие мысли. Неудивительно, что около трети тех, кто разместил резюме на рекрутинговом портале, не готовы к резкой смене работы, но все-таки подумывают об этом, анализируют рынок труда и присматривают варианты.

Что же не устраивает жителей Среднего Урала в тех компаниях, где они сейчас трудоустроены? Прежде всего, уровень заработной платы, отсутствие возможностей для карьерного роста и повышения квалификации, интересных задач. 40 процентов опрошенных не получают удовлетворения от работы и ее результатов, отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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