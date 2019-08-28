В среду окружной суд Югры вынес приговор жителю села Угут Сургутского района ХМАО Павлу Шаповалову, пытавшегося 22 января этого года угнать самолет, следовавший рейсом Сургут - Москва, и направить его в Афганистан. В силу состояния обвиняемого суд проходил в закрытом режиме. Как сообщили "РГ" в Уральской транспортной прокуратуре, по заключению комиссии экспертов "гражданин страдает тяжелым хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении". От уголовного наказания угонщика освободили.

Напомним, происшествие с "угоном" судна несколько часов держало в напряжении всю страну. Не было ясно, это террористический акт или действия явно нездорового человека. Пассажир самолета через несколько минут после взлета дал понять экипажу Boeing-737, что у него есть оружие, и потребовал развернуть судно на Афганистан.

Как призналась старший бортпроводник Ева Крайчек, признаков алкогольного опьянения не было, он вел себя адекватно, поэтому к его словам отнеслись серьезно. Позже угонщик признается, что сам не понимал, зачем просил направить самолет в Афганистан. Экипаж принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске. Угонщику сказали, что лайнеру нужна дозаправка перед дальним полетом. Бойцы спецназа на борт поднялись в форме сотрудников аэропорта, чтобы преступник не запаниковал. Сопротивления угонщик не оказал. Он был настолько спокоен, что после посадки задремал. Последовавшая затем экспертиза показала: в его крови не было ни алкоголя, ни наркотиков.

Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России, по громкому делу была проведена огромная работа, в результате обвиняемый был признан невменяемым, страдающим психическим расстройством. Суд вынес вердикт: авиаугонщик представляет опасность для общества и нуждается в лечении в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Сопротивления угонщик не оказал. Он был настолько спокоен, что после посадки задремал

Об угонщике известно немного. В селе Угут рассказывают, что друзей у него не было. "Он почти ни с кем не общался, - рассказал "РГ" замглавы сельского поселения Угут Сергей Мочалов, - но, в общем-то, зла никому не сделал. Каких-то экстремистских взглядов не высказывал. Несколько лет назад трудился в заповеднике, потом уволился. При желании работу у нас найти несложно - здесь нефтяные месторождения, и большинство работают на "вышках", но с работой все тянул, откладывал". Сегодня в Угуте угонщику, скорее, сочувствуют. "Все-таки больной человек, что тут поделаешь", - говорят селяне.