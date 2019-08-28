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28.08.2019 20:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Конкурентам крышка

Благодаря господдержке производитель фильтров удвоил выпуск
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 192(7950)
В Дегтярске открылся новый производственный корпус, где выпускают промышленные фильтры для очистки газа, масляных жидкостей и авиакеросина, в том числе поставляемые на экспорт.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Пока современные фильтры на 95 процентов изготавливают из импортных материалов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Пока современные фильтры на 95 процентов изготавливают из импортных материалов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Предприятие существует уже 12 лет, в его продуктовой линейке - свыше пяти тысяч изделий, в частности, фильтры для магистральных газопроводов, по этой позиции уральцы заняли около 20 процентов рынка. Но именно сейчас, по признанию директора Ивана Зайчикова, пришло время сделать качественный скачок. Для этого в декабре 2018 года привлекли льготные займы из Федерального фонда развития промышленности (ФРП) и регионального фонда технологического развития. Потратили их на приобретение высокотехнологичного оборудования, что позволило увеличить выпуск фильтрующих элементов с 22,5 до 45 тысяч единиц в год, создать 20 новых рабочих мест. Для Дегтярска, где всего 16 тысяч жителей, а градообразующая шахта давно закрылась, малые производства - настоящее спасение.

Фото: БЕЛТА
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Общая стоимость инвестпроекта - 120 миллионов рублей, из них 88 дала федерация, 18 - область, остальное - собственные средства и банковские кредиты. Новый, с иголочки, цех еще наполовину пуст: три станка смонтированы, восемь в пути. Из того, что уже можно посмотреть, - автомат для лазерной резки металла, машина для гофрирования картриджей и спирально-навивной станок. Взгляд задерживается на аппарате заливки пластиковых крышек для фильтров. Белая полиуретановая смесь затвердевает в течение трех минут, на исправление "косяков" у мастера есть всего 30 секунд. Пресс-формы для крышек - ноу-хау дегтярцев. По их оценке, переход от нержавейки к пластику на 15-20 процентов снижает себестоимость готовой продукции.

Уровень локализации пока невысок - лишь пять процентов: все упирается в сырье. Наиболее "узкие" места - фильтровальная бумага, клей и тефлоновая сетка, отталкивающая воду. Российских аналогов нет. К примеру, для изготовления фильтров  для авиакеросина требуется слоистая древесина из тропических лесов Амазонки. По структуре ей близок тополь - сейчас дегтярцы вместе с немецкими партнерами прорабатывают предложение для правительства по созданию тополиных ферм на пустующих сельхозземлях. Понадобится 15-20 лет, чтобы нарастить сырьевую базу.

В 2020-2021 годах предприятие собирается приобрести топливозаправочную машину и пройти все этапы сертификации в Лондонском институте энергетики: европейский сертификат позволит увеличить емкость рынка сбыта фильтров для авиакеросина на 70 процентов.

Кроме того, в планах - освоение технологии термоформинга, автоматизация переработки проката толщиной до 1,5 миллиметра, выпуск нитенамотных фильтрующих элементов, которые широко используются в химпроме. Только в Узбекистане потенциальная емкость этого рынка - 12 тысяч штук в год.

Компетентно

Андрей Манойло, первый заместитель директора ФРП:

- В регионах существует стереотип, что государственные деньги получить сложно. На самом деле мы профинансировали уже более 450 проектов общей стоимостью 312 миллиардов рублей, наш вклад - 96,4 миллиарда. Благодаря этому открылось 150 новых предприятий. Наиболее популярны программы "Проекты развития" и "Комплектующие". Средний размер льготного займа - 250 миллионов рублей, срок окупаемости - четыре года. Свердловская область занимает второе место в России по количеству получаемых средств: здесь фонд профинансировал 29 проектов на 4,8 миллиарда рублей.

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