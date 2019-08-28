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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Брал наличными

Директора БТИ отправили в колонию за откаты
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 192(7950)
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему директору областного бюро технической инвентаризации (БТИ) Денису Коневу - пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как пояснили в районной прокуратуре, Конев с ноября 2012-го по январь 2013 года, пользуясь служебным положением, велел перечислить подрядчику 2,5 миллиона рублей по фиктивным дополнительным соглашениям к договорам на выполнение работ на автомобильных дорогах. Позже эти деньги наличными вернулись директору "Областного центра недвижимости" с условием дальнейшего сотрудничества.

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Кроме того, по аналогичной схеме с апреля по август 2013 года Конев похитил 22,2 миллиона рублей - средства перечислили на счет подконтрольного предприятия якобы за выполнение геодезических измерений на региональных автодорогах с целью их постановки на кадастровый учет. На самом деле немаленькую сумму подрядчик отдал руководителю БТИ.

Дениса Конева признали виновным в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения). Пока расследовалось уголовное дело, на его долю в весьма недешевой квартире (кадастровой стоимостью свыше 16 миллионов рублей) наложили арест. Это имущество пойдет в счет взыскания в интересах потерпевшей стороны.

Откатчика взяли под стражу прямо в зале суда, но у него еще есть время на обжалование приговора.

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