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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Белая баранка

В Кургане предложили вывести рынок такси из тени с помощью самозанятости
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 192(7950)
Правительство РФ рассмотрит предложение курганских предпринимателей наделить самозанятых правом работать таксистами. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на расширенном совещании по реализации национальных проектов в Кургане.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Агрегаторы заинтересованы в сотрудничестве с легальными водителями, которые ездят на машинах с "шашечками" и отвечают за безопасность пассажиров. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Агрегаторы заинтересованы в сотрудничестве с легальными водителями, которые ездят на машинах с "шашечками" и отвечают за безопасность пассажиров. Фото: Татьяна Андреева/РГ

С инициативой внести поправки в федеральный закон и распространить на водителей такси статус самозанятых выступила компания сервиса заказа такси "Максим". По данным агрегатора, более 90 процентов перевозок в России по факту оказывают самозанятые граждане. Ни для кого не секрет, что многие работают нелегально, не платят налоги и прячутся от проверок. Проблему во многом порождает правовой пробел, поскольку действующее законодательство России создавалось, когда такой формы, как самозанятость, еще не существовало. Сейчас она есть, однако новый закон о такси, готовящийся ко второму чтению в Госдуме, опирается на старые нормы.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Самозанятые могут регистрироваться через учетную запись портала госуслуг

Как пояснили "РГ" в компании, по закону для работы на этом рынке необходимо получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Это бумажное свидетельство, которое выдает на каждый автомобиль региональный орган власти, курирующий транспорт. Но такие разрешения получают только индивидуальные предприниматели или организации, а водителя-частника в качестве самостоятельной бизнес-единицы закон к таксомоторным перевозкам не допускает. Такой подход, по мнению игроков рынка, давно устарел. Тем более что разрешение не гарантирует ни безопасность поездок, ни налоговую дисциплину перевозчика.

Появление института самозанятости в гражданском законодательстве - важная веха в реформировании правовых отношений в экономике: оно должно способствовать выходу из тени многих граждан, оказывающих всевозможные платные услуги нелегально. Федеральная налоговая служба даже создала информационную площадку для популяризации самозанятости, для таких граждан введен специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход со ставкой всего 4-6 процентов. А главное - им не нужно посещать налоговую инспекцию, сдавать отчетность: все взаимодействие с фискальным органом максимально упрощено и происходит в мобильном приложении "Мой налог". В Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях в 2019 году стартовал федеральный эксперимент по применению этой модели. Минфин уже признал его успешным.

Но вот водители такси даже в пилотных регионах пока не могут получить разрешение на перевозку пассажиров - для этого им необходимо сначала зарегистрировать ИП, что в итоге останавливает многих.

Многие уходят в тень вынужденно, поскольку нет простого, понятного и справедливого механизма легальной работы

- Не пойдет простой водитель открывать ИП. Мы пробовали буквально за руку водить их в налоговую - они не хотят заниматься регистрацией, не понимают и боятся этих действий. Поэтому мы и считаем, что нужно минимизировать взаимодействие с государством, - только такая модель заработает, - уверен руководитель отдела по связям с общественностью компании "Максим" Павел Стенников.

А зачем, собственно, это нужно сервису заказа такси? Не все ли равно, с кем работать? Представители бизнеса отвечают: существующая система создает лишь видимость законности оказания услуг перевозчиками, не позволяет им работать действительно легально и пользоваться всеми правами, не обеспечивает собираемость налогов. Это ненормально. Агрегаторов такая ситуация не устраивает, поскольку, работая с водителями-нелегалами, не отвечающими за качество и безопасность перевозок, они рискуют репутацией.

Фото: iStock
Для иностранных рабочих предложили ввести новый платеж

Представители компании предлагают несколько видоизменить схему работы налоговой с самозанятыми. Она такая: водитель скачивает на смартфон приложение "Мой налог", регистрируется в нем и выбирает из списка партнеров службу такси - с этого момента сервис начнет автоматически передавать в ФНС информацию о выполненных им заказах. Приложение также станет ежемесячно показывать сумму налога, которую водитель может оплатить с личной карты. Если водитель не работал, сумма будет нулевой. Система уже протестирована, осталось закрепить инициативу законодательно.

Идея "Максима" не всеми принята на ура. Например, водителей не радует необходимость дважды платить налог (НДФЛ и налог на профессиональный доход), ведь часто они занимаются извозом в свободное от основной работы время. Между тем инициаторы утверждают, что многие к этому готовы: налог маленький, зато взамен люди получают подтвержденный официальный доход, позволяющий, например, получить ипотечный или автокредит. Но главное - возможность работать спокойно, не прячась, не боясь проверок и штрафов. Ведь порой таксисты уходят в тень вынужденно, поскольку нет простого, понятного и справедливого механизма легальной работы.

По словам представителей Минфина РФ, вопрос: разрешить ли самозанятым работать в такси - обсуждается не первый год. "За" выступают агрегаторы - не только "Максим", но и "Яндекс-такси", и другие. Те, кто против, сомневаются, удастся ли при этом обеспечить безопасность перевозок и не произойдет ли возврата к прежним порядкам, когда доступ к перевозкам имел практически любой, рынок был хаотичным и непрозрачным.

- Должны быть проработаны требования безопасности, контроль состояния здоровья таксиста, - подчеркивает Антон Силуанов. - К сожалению, у нас часто случаются ДТП, когда водители работают с утра до вечера, не имея никаких ограничений.

Справка РГ

По данным УФНС России по Курганской области, в регионе официально зарегистрированы 274 ИП, оказывающих услуги легкового такси и аренды легковых автомобилей с водителем. На учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход поставлено 211 человек, правда, на территории Курганской области данный налог еще не действует. В реестре разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси числится 3727 выданных документов.

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