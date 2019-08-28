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28.08.2019 20:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подскажут до старта

Начинающим аграриям помогут разработать стратегии
Текст: Ольга Ладина (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 192(7950)
В Тюменской области появится Центр компетенций для аграрного сектора, где желающим заняться сельским хозяйством помогут организовать производство.
Фото: Виктор Погонцев/РГ
Аграрии получат бюджетные субсидии на покупку сельхозтехники

Ожидается, что центр заработает к концу этого года. Многие начинающие фермеры испытывают острую необходимость в профессиональных консультациях, особенно те, кто прежде не имел отношения к отрасли, отмечают власти. По словам заместителя директора регионального департамента АПК Натальи Огородниковой, нередко у людей есть желание связать свою жизнь с сельским хозяйством, но не хватает знаний для эффективного планирования. А ведь очень важно еще до старта четко просчитывать и понимать, из каких источников, например, будет финансироваться проект. В созданном в рамках нацпроекта центре новичкам подскажут, как правильно формировать затраты, вести учет доходов, а также где лучше закупить животных или нужную для производства технику.

Кстати

Недавно комиссия по отбору агростартапов рассмотрела заявки 26 начинающих и уже работающих тюменских фермеров. Тринадцать из них по решению экспертов получат гранты на общую сумму 62 миллиона рублей. При этом среди получателей поддержки немало молодежи, которая, отучившись в городе, решила вернуться в село. Полученные деньги получатели грантов могут вложить в покупку животных, сельхозмашин либо направить на приобретение земли, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных помещений.

Экономика АПК Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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