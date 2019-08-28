В Тюменской области появится Центр компетенций для аграрного сектора, где желающим заняться сельским хозяйством помогут организовать производство.

Ожидается, что центр заработает к концу этого года. Многие начинающие фермеры испытывают острую необходимость в профессиональных консультациях, особенно те, кто прежде не имел отношения к отрасли, отмечают власти. По словам заместителя директора регионального департамента АПК Натальи Огородниковой, нередко у людей есть желание связать свою жизнь с сельским хозяйством, но не хватает знаний для эффективного планирования. А ведь очень важно еще до старта четко просчитывать и понимать, из каких источников, например, будет финансироваться проект. В созданном в рамках нацпроекта центре новичкам подскажут, как правильно формировать затраты, вести учет доходов, а также где лучше закупить животных или нужную для производства технику.

Кстати

Недавно комиссия по отбору агростартапов рассмотрела заявки 26 начинающих и уже работающих тюменских фермеров. Тринадцать из них по решению экспертов получат гранты на общую сумму 62 миллиона рублей. При этом среди получателей поддержки немало молодежи, которая, отучившись в городе, решила вернуться в село. Полученные деньги получатели грантов могут вложить в покупку животных, сельхозмашин либо направить на приобретение земли, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных помещений.