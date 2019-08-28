Видео: Южноуралец Пельмень решил поменять имя

Молодой человек из южноуральского города Троицк, который весной этого года ради победы в конкурсе производителя продуктов питания официально поменял имя на "Пельмень", решил вернуться к истокам.

По словам юноши, мама до сих пор зовет его Рома, да и сам он решил, что с креативом пора завязывать, и намерен сменить имя. Он записал видео, в котором объяснил свое желание.

Во-первых, он говорит, что не хочет идти в армию с именем Пельмень. "Не знаю - меня на кухню, наверное, пошлют?", - смеется он. Во-вторых, 19-летний уралец задумался о детях, которых намерен завести в будущем. "Если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи", - говорит он.

По словам Пельменя, когда он поменял имя, близкие восприняли это неоднозначно. Хотя в целом на жизни юноша необычное решение сказалось позитивно. "Меня узнают в городе, зовут на всякие мероприятия. Я работаю в рекламной компании - у кого еще такой сотрудник?", - рассказал он.