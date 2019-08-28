Готовясь к увеличению численности мегаполиса до двух миллионов человек в ближайшие 10-15 лет, администрация Екатеринбурга планирует построить еще две ветки метро, продлить маршрут скоростной электрички и протянуть канатную дорогу. Расчет при этом - на федеральное финансирование метростроя, которое пока под большим вопросом, но за проект город выложит 250 миллионов из муниципальной казны.

Напомним, весной этого года глава Минтранса РФ Евгений Дитрих назвал продолжение подземного транспортного коридора в столице Урала "преждевременным". Главными доводами стало снижение пассажиропотока в уральском метро, продолжающееся с 2013 года, а также отсутствие проекта второй линии. К тому же глава ведомства не увидел экономических расчетов, оценки общественных затрат, социального эффекта, планов развития альтернативных видов транспорта. Сейчас городские власти, кажется, готовы дать ответы по всем пунктам.

- Цель на этот год - закончить этап проектирования, чтобы можно было предъявить проект как основание для финансирования. Без проекта с нами никто разговаривать о деньгах всерьез не будет, - сообщил на днях журналистам глава города Александр Высокинский.

Специалисты "Уралгипротранса" уже роют шурфы и проектируют новые линии. В сквере на углу улиц Крауля-Викулова (на месте будущей станции "Металлургической") главный инженер проекта Владимир Веселовский продемонстрировал схему подземки с тремя пересекающимися линиями - одной действующей веткой и двумя перспективными.

- Вторая линия пройдет с востока на запад (11 станций, конечные остановки - "Сыромолотова" и "Янтарная" в районе ВИЗ-Правобережный). Третья - с юга на северо-восток (10 станций, от "Академической" до "Шарташской"). Как строить эти ветки? Есть два основных варианта: открытым или закрытым способом, с обособленными перегонными тоннелями либо с одной 12-метровой "трубой", в которой тоннели проходят один над другим, - рассказал Веселовский.

Для строительства новых веток метро городу придется пожертвовать благоустройством, законченным лишь в 2018-м к мундиалю

Помимо чертежей журналистам показали и перегонные станции - "Площадь 1905 года", где за дверью с надписью "Входа нет" находится законсервированная часть тоннеля, и будущую "Бажовскую". Оказывается, на территории последней сейчас идет "непрофильное" строительство: собственники земельного участка возвели офисное здание и хотят воткнуть рядом еще две высотки. Город с ними судится: перспективные участки под будущие станции должны быть свободны.

Говорят, что расстояние между станциями метро не должно превышать трех километров. Поэтому выходы на поверхность придется делать в том числе и на участках плотной городской застройки. Например, станция "Театральная" запланирована в районе Оперного театра (если гранитный Свердлов помешает, его уберут), другая - на площади Коммунаров. Причем здесь придется пожертвовать лишь в 2018-м законченным к мундиалю благоустройством (дорогами, скверами, возможно, даже комплексом Вечного огня). Но и это еще не все: главные дороги, в том числе проспект Ленина, могут быть перекрыты на целый год.

Только-только привели в порядок центр - и снова "жить на стройке"? Так ли уж это необходимо? По словам Александра Высокинского, к 2030-2035 годам число екатеринбуржцев вырастет до 1,7 миллиона человек, город стремительно растет, и метро - спасение от неизбежных транспортных пробок. Если вся инфраструктура будет создана, подземкой смогут пользоваться 600 тысяч человек, и именно она станет основой транспортного каркаса города. При этом трамвайные и троллейбусные маршруты сохранятся, а вот главной задачей автобусов станет подвоз пассажиров к станциям метрополитена. Часть проблем решит кольцо городской электрички (проект обсуждается с РЖД). А какие-то точки города могут соединить альтернативные виды транспорта, например, канатная дорога между районами Солнечный и Академический.

Екатеринбуржцам нравится идея фуникулера, однако они напоминают о проектах, презентованных мэрией давным-давно, но так и не реализованных. Например, о ветке скоростного трамвая в Академический: за 12 лет обещаний он так и не появился.