Напомним, весной этого года глава Минтранса РФ Евгений Дитрих назвал продолжение подземного транспортного коридора в столице Урала "преждевременным". Главными доводами стало снижение пассажиропотока в уральском метро, продолжающееся с 2013 года, а также отсутствие проекта второй линии. К тому же глава ведомства не увидел экономических расчетов, оценки общественных затрат, социального эффекта, планов развития альтернативных видов транспорта. Сейчас городские власти, кажется, готовы дать ответы по всем пунктам.
- Цель на этот год - закончить этап проектирования, чтобы можно было предъявить проект как основание для финансирования. Без проекта с нами никто разговаривать о деньгах всерьез не будет, - сообщил на днях журналистам глава города Александр Высокинский.
Специалисты "Уралгипротранса" уже роют шурфы и проектируют новые линии. В сквере на углу улиц Крауля-Викулова (на месте будущей станции "Металлургической") главный инженер проекта Владимир Веселовский продемонстрировал схему подземки с тремя пересекающимися линиями - одной действующей веткой и двумя перспективными.
- Вторая линия пройдет с востока на запад (11 станций, конечные остановки - "Сыромолотова" и "Янтарная" в районе ВИЗ-Правобережный). Третья - с юга на северо-восток (10 станций, от "Академической" до "Шарташской"). Как строить эти ветки? Есть два основных варианта: открытым или закрытым способом, с обособленными перегонными тоннелями либо с одной 12-метровой "трубой", в которой тоннели проходят один над другим, - рассказал Веселовский.
Помимо чертежей журналистам показали и перегонные станции - "Площадь 1905 года", где за дверью с надписью "Входа нет" находится законсервированная часть тоннеля, и будущую "Бажовскую". Оказывается, на территории последней сейчас идет "непрофильное" строительство: собственники земельного участка возвели офисное здание и хотят воткнуть рядом еще две высотки. Город с ними судится: перспективные участки под будущие станции должны быть свободны.
Говорят, что расстояние между станциями метро не должно превышать трех километров. Поэтому выходы на поверхность придется делать в том числе и на участках плотной городской застройки. Например, станция "Театральная" запланирована в районе Оперного театра (если гранитный Свердлов помешает, его уберут), другая - на площади Коммунаров. Причем здесь придется пожертвовать лишь в 2018-м законченным к мундиалю благоустройством (дорогами, скверами, возможно, даже комплексом Вечного огня). Но и это еще не все: главные дороги, в том числе проспект Ленина, могут быть перекрыты на целый год.
Только-только привели в порядок центр - и снова "жить на стройке"? Так ли уж это необходимо? По словам Александра Высокинского, к 2030-2035 годам число екатеринбуржцев вырастет до 1,7 миллиона человек, город стремительно растет, и метро - спасение от неизбежных транспортных пробок. Если вся инфраструктура будет создана, подземкой смогут пользоваться 600 тысяч человек, и именно она станет основой транспортного каркаса города. При этом трамвайные и троллейбусные маршруты сохранятся, а вот главной задачей автобусов станет подвоз пассажиров к станциям метрополитена. Часть проблем решит кольцо городской электрички (проект обсуждается с РЖД). А какие-то точки города могут соединить альтернативные виды транспорта, например, канатная дорога между районами Солнечный и Академический.
Екатеринбуржцам нравится идея фуникулера, однако они напоминают о проектах, презентованных мэрией давным-давно, но так и не реализованных. Например, о ветке скоростного трамвая в Академический: за 12 лет обещаний он так и не появился.