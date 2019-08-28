Новости

В днях оперы в Нарве примут участие и петербуржцы 20:04
В Москве старые указатели метро выставят на аукцион 19:53
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года 19:28
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 19:12
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 19:07
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки 19:06
"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco 19:06
Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты 18:45
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека" 18:45
Врач рассказала, как предупредить осенние заболевания 18:39
Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП 18:32
В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа 18:22
США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары 18:22
МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла" 18:20
Открыта гигантская планета, не похожая ни на одну другую 18:10
Правительство Беларуси утвердило программу безопасности полетов 18:03
Власти добились отмены судебного решения в отношении митинга 31 августа 17:56
Убившему семью ульяновцу назначена посмертная психиатрическая экспертиза 17:55
В Новой Зеландии запрещают туристам плавать с дельфинами 17:46
В Тамбове простились со 105-летним моряком-подводником Юлием Ксюниным 17:45
Открой личико: новый Hyundai Tucson частично сбросил камуфляж 17:40
Трамп объявил о планах снять запрет на вырубку лесов Аляски 17:37
Легендарная Троя оказалась намного древнее, чем считалось 17:36
В Уфе избили участника спецоперации в школе Беслана 17:24
Кирилл Вышинский прокомментировал свое судебное преследование 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 20:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Привыкли тягать железо

В ближайшие десятилетия Урал сохранит металлургическую специализацию
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 192(7950)
В первом полугодии 2019 года индекс промышленного производства в добывающих отраслях Свердловской области составил лишь 82,1 процента. Однако региональные власти и основных потребителей сырья, металлургические компании, этот показатель не пугает: по их оценке, руды на Урале хватит еще на десятилетия работы.

Как подчеркивает министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, запасов железорудного сырья только для Качканарского ГОКа - минимум на сто лет. Бокситы, с учетом ввода в эксплуатацию новой шахты, можно добывать еще лет 25-30, золото - 15-20. А вот с медью есть проблемы: подтвержденных запасов хватит не более чем на десятилетие активной добычи.

Учитывая, что предприятия цветной металлургии занимают в реальном секторе региона значительную долю и вносят соответствующий вклад в бюджет, нехватка медного сырья может угрожать благополучию целых городов. Впрочем, сами медники решением этой проблемы озаботились давно, и, судя по производственным показателям, пока у них все получается.

- Наша компания сделала ставку на бедные руды. Мы доказали, что такие месторождения можно эффективно разрабатывать, - говорит директор по горному производству Русской медной компании (РМК) Алексей Гордеев.

По его словам, сырьевая программа РМК сверстана до 2050 года: в 2018-2019 годах компания направляла на геологические изыскания по 10 миллионов долларов в год, результатом стало удвоение запасов. Активно занимается восполнением выбывающей сырьевой базы и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК).

Фото: iStock
Тюменские ученые придумали способ добычи нефти из умирающего пласта

- В ближайшие 30 лет насыщения рынка цветных металлов в мире не предвидится. А значит, компании будут вынуждены искать новые источники сырья, - прогнозирует ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин.

По его словам, значение горнодобывающей отрасли на Урале сохранится, но изменятся методы добычи. Дальнейшее развитие будет связано с новыми геолого-промышленными типами месторождений и технологиями их разработки.

Взять те же медные руды: раньше горняки сетовали, что их добыча очень затратна из-за низкого содержания металла - 1-5 процентов. Современные ГОКи работают с рудами, содержащими 0,1-0,2 процента этого металла, и ничего, сохраняют рентабельность. Новые технологии дают возможность повторно "открыть" выработанные было месторождения. Например, одно из старейших на Урале, Гумешевское, сегодня вновь разрабатывается - методом подземного выщелачивания. К слову, те же подходы применили и к бедным месторождениям золота, запасов которого в регионе еще довольно много. Вторую молодость обрел даже Березовский рудник, где драгоценный металл добывали с XVIII века.

По-видимому, следующий этап поиска сырья будет связан с переработкой техногенных образований - собственных отвалов и хвостохранилищ медеплавильных заводов. Пока большинство таких проектов ждут лучших, а точнее, худших времен. Но некоторые уже реализуются: как рассказал заместитель директора УГМК по горному производству Валерий Заворницын, компания уже приступила к переработке шлакоотвалов Среднеуральского медеплавильного завода, содержащих 0,8 процента меди. По проекту таких запасов при расходе 650 тысяч тонн в год хватит на два-три года работы.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019