В первом полугодии 2019 года индекс промышленного производства в добывающих отраслях Свердловской области составил лишь 82,1 процента. Однако региональные власти и основных потребителей сырья, металлургические компании, этот показатель не пугает: по их оценке, руды на Урале хватит еще на десятилетия работы.

Как подчеркивает министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, запасов железорудного сырья только для Качканарского ГОКа - минимум на сто лет. Бокситы, с учетом ввода в эксплуатацию новой шахты, можно добывать еще лет 25-30, золото - 15-20. А вот с медью есть проблемы: подтвержденных запасов хватит не более чем на десятилетие активной добычи.

Учитывая, что предприятия цветной металлургии занимают в реальном секторе региона значительную долю и вносят соответствующий вклад в бюджет, нехватка медного сырья может угрожать благополучию целых городов. Впрочем, сами медники решением этой проблемы озаботились давно, и, судя по производственным показателям, пока у них все получается.

- Наша компания сделала ставку на бедные руды. Мы доказали, что такие месторождения можно эффективно разрабатывать, - говорит директор по горному производству Русской медной компании (РМК) Алексей Гордеев.

По его словам, сырьевая программа РМК сверстана до 2050 года: в 2018-2019 годах компания направляла на геологические изыскания по 10 миллионов долларов в год, результатом стало удвоение запасов. Активно занимается восполнением выбывающей сырьевой базы и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК).

- В ближайшие 30 лет насыщения рынка цветных металлов в мире не предвидится. А значит, компании будут вынуждены искать новые источники сырья, - прогнозирует ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин.

По его словам, значение горнодобывающей отрасли на Урале сохранится, но изменятся методы добычи. Дальнейшее развитие будет связано с новыми геолого-промышленными типами месторождений и технологиями их разработки.

Взять те же медные руды: раньше горняки сетовали, что их добыча очень затратна из-за низкого содержания металла - 1-5 процентов. Современные ГОКи работают с рудами, содержащими 0,1-0,2 процента этого металла, и ничего, сохраняют рентабельность. Новые технологии дают возможность повторно "открыть" выработанные было месторождения. Например, одно из старейших на Урале, Гумешевское, сегодня вновь разрабатывается - методом подземного выщелачивания. К слову, те же подходы применили и к бедным месторождениям золота, запасов которого в регионе еще довольно много. Вторую молодость обрел даже Березовский рудник, где драгоценный металл добывали с XVIII века.

По-видимому, следующий этап поиска сырья будет связан с переработкой техногенных образований - собственных отвалов и хвостохранилищ медеплавильных заводов. Пока большинство таких проектов ждут лучших, а точнее, худших времен. Но некоторые уже реализуются: как рассказал заместитель директора УГМК по горному производству Валерий Заворницын, компания уже приступила к переработке шлакоотвалов Среднеуральского медеплавильного завода, содержащих 0,8 процента меди. По проекту таких запасов при расходе 650 тысяч тонн в год хватит на два-три года работы.