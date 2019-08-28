Через несколько дней учебный год начинается не только в школах, но и в вузах. Едва ли не главный взрослый вопрос, с которым сталкиваются молодые люди, став студентами, где снять угол подешевле.

Студентам, приехавшим в крупные города, придется отдавать за жилье в среднем половину заработанного. К такому выводу пришли специалисты "Авито Недвижимости" и "Авито Работы", сопоставив стоимость аренды "однушки" в Москве, Петербурге и других крупных городах с зарплатами, которые предлагают там студентам.

Самыми доступными городами для аренды жилья для работающих студентов стали Владивосток, Воронеж и Ставрополь. Во Владивостоке, если верить базе "Авито", за "однушку" придется платить в среднем 13400 руб./мес. На самом деле однокомнатную квартиру здесь можно снять как за 13, так и за 25 тысяч рублей в месяц. Цена зависит от района, этажа, состояния жилья, наличия в нем бытовой техники, степени изношенности мебели и других факторов.

Но на другом сайте объявлений - FarPost, который часто используют местные жители, цены заметно выше. За 13 тысяч в месяц не нашлось ни одной квартиры, одну сдавали за 18, стоимость аренды остальных составляла от 22 до 40 тысяч рублей.

Дешевле однокомнатных квартир так называемые студии - небольшие квартиры, где нет стены между кухней и комнатой. Цены предложений на "Авито" варьируются от 8 до 15 тысяч рублей. Возможно, среди них есть "студии" в недавно построенных домах, но жители Владивостока отлично знают, что квартиры такого типа - с жилой площадью 12-18 квадратных метров, с крошечным санузлом и без кухни, общей площадью чуть больше 20 "квадратов" - это "гостинки". На FarPost, к слову, их честно называют именно так, а сдают по цене от 13 до 24 тысяч рублей. Селить своего, пусть и взрослого ребенка в такую студию я бы не рискнула. Девятиэтажки, строившиеся в 80-х годах прошлого века в разных районах, как правило, непрестижных и неудобных, заслужили недобрую славу и слегка презрительное название "хихишники". В них живет немало маргиналов и традиционно чаще происходят преступления.

Согласно исследованию "Авито", проще всего жить отдельно от родителей в Воронеже, где на аренду однокомнатной квартиры у студента уйдет 40 процентов от заработка (27 900 рублей, из которых 11 149 руб./мес. нужно будет отдать за жилье). В Ставрополе похожая картина (на руки студент в среднем получает 24 900 рублей, из которых 10 043 руб./мес. должен будет отдать за аренду квартиры). Для студентов стоимость жилья в Ставрополе обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Но стоит понимать, что за такую сумму вряд ли удастся найти комфортную квартиру. Тем не менее вариантов в такой ценовой категории достаточно. Скорее всего это будет "однушка" в старом доме с небольшой квадратурой и далеко не всеми удобствами.

А вот с работой все не так просто. Говорить о нехватке вакансий в Ставрополе не приходится, но заработать более 20 тысяч рублей в месяц получится только при полной занятости.

- Я работаю в общепите с начала лета, как только закончились постоянные занятия и началась сессия. Рабочий день длится 10 часов, получаю около 1000 рублей за смену. О том, чтобы совмещать с учебой, не может быть и речи. С первого сентября работу бросаю, - говорит студент одного из вузов Ставрополя Александр Рыбин.

Он считает, что работать во время учебы можно только при условии неполной занятости. Некоторые устраиваются в учебное заведение, где учатся, но зарплаты там небольшие. А коммерческие предприятия неохотно берут на работу студентов, которые намерены часто отпрашиваться на пары.

Половину от месячного заработка за съемное жилье придется отдать молодежи в Красноярске и Томске. Почти столько же (49%) в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Затратно учиться в Махачкале, где на аренду уйдет 58% средней зарплаты молодого человека. Согласно базе "Авито", доступные города по аренде однокомнатных квартир - это Смоленск (10 560 руб./мес.) и Оренбург (10 649 руб./мес.).

Больше всего получают учащиеся в Москве (45 400 руб./мес.) и Санкт-Петербурге (37 900 руб./мес.). Но в столицах и самое дорогое жилье: в среднем аренда однокомнатной квартиры в Москве обойдется в 35 276 рублей в месяц, в Петербурге - 22 612 руб./мес. На третьем месте по дороговизне Екатеринбург (17 257 руб./мес.). А самые низкие зарплаты студентам во Владикавказе (21 300 руб./мес.), Смоленске (21 700 руб./мес.) и Волгограде (22 300 руб./мес.).

Для столичных студентов более приемлемый вариант - присмотреть жилье в ближайшем Подмосковье. Например, в Пушкино скромная "однушка" обойдется в 15-20 тысяч руб./мес. А добраться до Москвы каких-то 30 минут на электричке.

Эксперты также подсчитали, во сколько обойдется жилье за все пять лет обучения. Оказалось, сумма может превысить цену обучения на платном отделении вуза. В Москве и Петербурге это 2,1 млн руб. и 1,4 млн руб., в Екатеринбурге - 1 млн руб. Эти суммы сопоставимы или даже превышают общую стоимость обучения в крупнейших вузах этих городов.