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28.08.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Вопрос углом

Сколько студентам придется зарабатывать, чтобы снимать жилье в разных городах России
Текст: Анна Бондаренко, Ольга Бухарова, Роман Кияшко
Российская газета - Неделя № 191(7949)
Через несколько дней учебный год начинается не только в школах, но и в вузах. Едва ли не главный взрослый вопрос, с которым сталкиваются молодые люди, став студентами, где снять угол подешевле.
Фото: Андрей Иглов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Андрей Иглов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Андрей Иглов / РИА Новости www.ria.ru

Студентам, приехавшим в крупные города, придется отдавать за жилье в среднем половину заработанного. К такому выводу пришли специалисты "Авито Недвижимости" и "Авито Работы", сопоставив стоимость аренды "однушки" в Москве, Петербурге и других крупных городах с зарплатами, которые предлагают там студентам.

Самыми доступными городами для аренды жилья для работающих студентов стали Владивосток, Воронеж и Ставрополь. Во Владивостоке, если верить базе "Авито", за "однушку" придется платить в среднем 13400 руб./мес. На самом деле однокомнатную квартиру здесь можно снять как за 13, так и за 25 тысяч рублей в месяц. Цена зависит от района, этажа, состояния жилья, наличия в нем бытовой техники, степени изношенности мебели и других факторов.

Но на другом сайте объявлений - FarPost, который часто используют местные жители, цены заметно выше. За 13 тысяч в месяц не нашлось ни одной квартиры, одну сдавали за 18, стоимость аренды остальных составляла от 22 до 40 тысяч рублей.

Через ломбарды можно будет снять жилье

Дешевле однокомнатных квартир так называемые студии - небольшие квартиры, где нет стены между кухней и комнатой. Цены предложений на "Авито" варьируются от 8 до 15 тысяч рублей. Возможно, среди них есть "студии" в недавно построенных домах, но жители Владивостока отлично знают, что квартиры такого типа - с жилой площадью 12-18 квадратных метров, с крошечным санузлом и без кухни, общей площадью чуть больше 20 "квадратов" - это "гостинки". На FarPost, к слову, их честно называют именно так, а сдают по цене от 13 до 24 тысяч рублей. Селить своего, пусть и взрослого ребенка в такую студию я бы не рискнула. Девятиэтажки, строившиеся в 80-х годах прошлого века в разных районах, как правило, непрестижных и неудобных, заслужили недобрую славу и слегка презрительное название "хихишники". В них живет немало маргиналов и традиционно чаще происходят преступления.

Согласно исследованию "Авито", проще всего жить отдельно от родителей в Воронеже, где на аренду однокомнатной квартиры у студента уйдет 40 процентов от заработка (27 900 рублей, из которых 11 149 руб./мес. нужно будет отдать за жилье). В Ставрополе похожая картина (на руки студент в среднем получает 24 900 рублей, из которых 10 043 руб./мес. должен будет отдать за аренду квартиры). Для студентов стоимость жилья в Ставрополе обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Но стоит понимать, что за такую сумму вряд ли удастся найти комфортную квартиру. Тем не менее вариантов в такой ценовой категории достаточно. Скорее всего это будет "однушка" в старом доме с небольшой квадратурой и далеко не всеми удобствами.

А вот с работой все не так просто. Говорить о нехватке вакансий в Ставрополе не приходится, но заработать более 20 тысяч рублей в месяц получится только при полной занятости.

- Я работаю в общепите с начала лета, как только закончились постоянные занятия и началась сессия. Рабочий день длится 10 часов, получаю около 1000 рублей за смену. О том, чтобы совмещать с учебой, не может быть и речи. С первого сентября работу бросаю, - говорит студент одного из вузов Ставрополя Александр Рыбин.

Он считает, что работать во время учебы можно только при условии неполной занятости. Некоторые устраиваются в учебное заведение, где учатся, но зарплаты там небольшие. А коммерческие предприятия неохотно берут на работу студентов, которые намерены часто отпрашиваться на пары.

Половину от месячного заработка за съемное жилье придется отдать молодежи в Красноярске и Томске. Почти столько же (49%) в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Затратно учиться в Махачкале, где на аренду уйдет 58% средней зарплаты молодого человека. Согласно базе "Авито", доступные города по аренде однокомнатных квартир - это Смоленск (10 560 руб./мес.) и Оренбург (10 649 руб./мес.).

Фото: iStock
Цены на аренду квартир выросли перед учебным годом

Больше всего получают учащиеся в Москве (45 400 руб./мес.) и Санкт-Петербурге (37 900 руб./мес.). Но в столицах и самое дорогое жилье: в среднем аренда однокомнатной квартиры в Москве обойдется в 35 276 рублей в месяц, в Петербурге - 22 612 руб./мес. На третьем месте по дороговизне Екатеринбург (17 257 руб./мес.). А самые низкие зарплаты студентам во Владикавказе (21 300 руб./мес.), Смоленске (21 700 руб./мес.) и Волгограде (22 300 руб./мес.).

Для столичных студентов более приемлемый вариант - присмотреть жилье в ближайшем Подмосковье. Например, в Пушкино скромная "однушка" обойдется в 15-20 тысяч руб./мес. А добраться до Москвы каких-то 30 минут на электричке.

Эксперты также подсчитали, во сколько обойдется жилье за все пять лет обучения. Оказалось, сумма может превысить цену обучения на платном отделении вуза. В Москве и Петербурге это 2,1 млн руб. и 1,4 млн руб., в Екатеринбурге - 1 млн руб. Эти суммы сопоставимы или даже превышают общую стоимость обучения в крупнейших вузах этих городов.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Антон Переплетчиков / Ольга Бухарова
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