Ректоры ведущих вузов рассказали в "РГ", что ждет абитуриентов и студентов

Страна садится за парты. В новом учебном году в школы пойдет 16,5 миллиона школьников, в вузы - более четырех миллионов студентов.

Кто сегодня идет в инженеры? Как обеспечить молодому врачу достойное рабочее место? Что "цепляет" абитуриентов при выборе вуза? Чему учат сегодня экономистов? Об этом на традиционной встрече в "Российской газете" говорили ректоры ведущих вузов России.

В России сегодня не хватает 25 тысяч врачей - этот факт, озвученный на специальном совещании в Кремле, прозвучал как набат. Изменится ли ситуация - зависит, в том числе и от тех, кто готовит будущих медиков. Как мотивировать молодежь не разбегаться по аптекам, а идти в реальную медицину, возвращаясь в свои родные регионы? В Первом московском госуниверситете имени Сеченова убеждены: для этого нужны три "кита" - достойная зарплата, нормальное рабочее место и гарантированное жилье в регионах, а также возможность постоянного профессионального роста - в ординатуре и аспирантуре.

- Прием 2019 года - удачный, к нам пришли очень сильные ребята, - рассказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко. - Средний балл ЕГЭ поступивших - 90, по отдельным специальностям - выше. Например, на программу "Врач-исследователь" - 98, на самый популярный факультет, лечебный - 97, на "Медицинскую биохимию" - 94.

Для того, чтобы ребята уже на этапе поступления были максимально мотивированы, вуз ведет большую профориентационную работу в рамках проекта "Медицинский класс в московской школе". Участвуют 108 столичных школ - 6,5 тысячи школьников.

- К нам практически не приходят случайные люди, все действительно хотят стать врачами, - отметил Петр Глыбочко. - Мы открыли собственный Предуниверсарий, собираемся подобные проекты запускать в Брянской и Московской областях, что даст возможность обеспечить кадрами эти регионы.

Кстати, в этом году 35 процентов приема в Первом меде - целевики. И это важный момент: значит у этой, немалой части выпускников через 5-6 лет будет гарантированное рабочее место.

В России сегодня не хватает 25 тысяч врачей. Изменится ли ситуация - зависит и от тех, кто учит будущих медиков

А будет ли оно у выпускников Финансового университета при Правительстве РФ? Ректор Михаил Эскиндаров уверен - да.

- У наших ребят нет проблем с трудоустройством, - подчеркнул он. - И хотя многие критикуют вузы, которые готовят экономистов, интерес к финансовому образованию не пропадает. Лучшее доказательство - увеличение конкурса и рост среднего балла ЕГЭ.

У нас по сравнению с прошлым годом он подскочил на 2,5 пункта. По рейтингу востребованности выпускников, который составляет минобрнауки, мы на одном из ведущих мест.

У выпускников технических вузов страны проблем с трудоустройством лет через пять быть точно не должно: инженерное образование и подготовка специалистов в сфере информационных технологий - одна из стратегических задач, поставленных руководством страны. Что интересного предлагают вузы? В МИСиС, например, "берут" практикой.

- Уже с первого курса мы стараемся давать ребятам возможность познакомиться с компаниями в рамках проекта "Компания моей мечты", - рассказала ректор МИСиС Алевтина Черникова. Мы работаем более чем с 1600 предприятиями России и мира для того, чтобы уже на ранних курсах наши студенты смогли найти свое будущее место работы.

В этом году средний балл ЕГЭ на инженерные специальности в МИСиС - 86,5, что лишний раз говорит о возрастающем интересе школьников. Для сравнения - в 2012 году средний балл был около 70.

- Радует, что почти у 90 процентов поступивших сумма баллов ЕГЭ по трем предметам - 240 и выше, - отметила Черникова. - Пришли действительно хорошо подготовленные, целеустремленные старшеклассники, которые уже знали университет заранее.

С инженерами все понятно: наука здесь идет семимильными шагами. А что с учителями? Наряду с врачом - одна из "вечных профессий". Не случайно в этом году именно на направление "Образование и педагогика" правительство выделило больше всего бюджетных мест - 62 с лишним тысячи. Абитуриент педвуза изменился кардинально. Обидная поговорка "Ума нет - иди в пед" - уже точно не про сейчас.

- В 2013 году, когда средний балл поступавших в педагогические вузы чуть подрос, до 65, никто не верил, что это - тенденция, - вспоминает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. - Но посмотрите: прошло 6 лет и наш средний балл - 80+. МГПУ сегодня попадает в 10 процентов вузов с самым высоким баллом ЕГЭ. Интерес школьников в большой степени связан с повышением зарплаты: образование стало более привлекательной сферой в этом смысле.

Игорь Реморенко рассказал, как изменился сегодняшний абитуриент, что "цепляет" его при выборе вуза в первую очередь. Оказывается, старшеклассники, знакомясь с университетом, внимательно смотрят на исследования. На одной рекламе здесь уже не "выехать".

- У современного поколения фокус - на интернет, - отмечает Реморенко. - Поэтому огромное внимание - на то, как вуз представлен на виртуальной площадке: сайт, соцсети. Сегодня это второй по значимости, после трудоустройства, фактор в выборе вуза. Очень важна среда - то, что окружает: от устройства библиотек до туалетов, а также понятная и четкая работа приемной комиссии.

Не важна для сегодняшних школьников медийная раскрученность выпускников и преподавателей вуза, близость места учебы к дому.

От редакции

На встрече с ректорами разговор шел о многом: как сделать региональные вузы привлекательными для талантливых выпускников, почему работодатели по-прежнему недовольны качеством высшего образования, какие новые специальности появляются в учебных программах, а какие уходят в прошлое. Подробнее - в ближайших выпусках "Российской газеты".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"