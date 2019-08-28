Режим ЧП введен в Пуэрто-Рико из-за шторма

Тропический шторм "Дориан" приближается к Пуэрто-Рико. Непогода может превратиться в ураган, в связи с чем власти острова объявили чрезвычайное положение, которое было утверждено президентом США Дональдом Трампом.

Глава Белого дома распорядился обеспечить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые будут задействованы региональными и местными властями для противодействия стихии, передает ТАСС.

В настоящее время шторм располагается на расстоянии примерно в 450 километров от Пуэрто-Рико и движется со скоростью около шести метров в секунду.

Ранее сообщалось, что тропический циклон обрушится также на Барбадос. На острове прогнозируются ливни, грозы и ураганный ветер.