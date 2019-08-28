Ричард Гир исповедует буддизм и славится рассудительностью и кротким нравом - 31 августа ему исполнится 70, и он уже не изменится.

У Гира остались шов на лице и моральная травма, после этого он не снимался 3 года. Фото: REUTERS

Тем не менее его голливудская карьера началась с драки, после которой Гира отстранили от роли - это случилось в 1974-м, на снимках фильма "Лорды из Флэтбуша", низкобюджетного боевика о банде из рабочего района. Гир был дебютантом - не так давно он бросил Массачусетский университет, затем оставил рок-музыку и пробовал себя в кино. Сталлоне тоже был начинающим актером, и друг друга они невзлюбили с первого взгляда.

Сталлоне и Гир все время подкалывали друг друга, момент истины настал во время очередного обеда. Сталлоне ел хот-дог, Гир нес за свой столик курицу в майонезе и горчице. Сталлоне сказал:

- Эй, парень, если на меня упадет хоть капля жира, тебе конец!

На штаны Сильвестра упало несколько капель, и тут же началась вошедшая в историю кино драка.

Сталлоне был отличным боксером, Гир первоклассным гимнастом, - но здесь были бы к месту не его двойные сальто, а умение бить и держать удар. Сталлоне ударил его локтем в голову и рассек Гиру бровь, тот оставил поле боя. Затем Сталлоне пошел к продюсерам и сказал, что им придется сделать выбор - с Гиром он сниматься не будет. Того заменили на Перри Кинга: он получил шанс и гонорар, а у Гира остались шов на лице и моральная травма. После этого он не снимался 3 года - таким был путь Ричарда Гира к самой миролюбивой религии на свете.