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Рубрика: Экономика

Стейки готовят на вынос - экспорт

Россия хочет поставлять премиальную говядину в Евросоюз
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Россия может поставлять говядину на экспорт и зарабатывать на этом до 200 миллионов долларов ежегодно, считают в минсельхозе. В министерстве предложили дать право Россельхознадзору выдавать "сертификаты подлинности" для выхода в Евросоюз. Пробиться на мировой рынок сложно из-за действующих квот на поставки. Пока свой рынок для российского мяса открыла Бразилия, сообщили накануне в Россельхознадзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы расширить рынок сбыта, придется выполнить требования других стран. В частности, в Евросоюзе требуют сертификаты подлинности на высококачественную говядину. Для этого экспортеры должны проходить контроль со стороны российских ветслужб, а Евросоюз поверит выданным документам. "В ЕС высокая степень доверия к Россельхознадзору. При желании могут приехать с проверкой инспекторы", - поясняет "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Фото: Reuters.
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Вопрос в том, что именно мы собираемся экспортировать, если, например, в прошлом году ввезли 434 тысячи тонн говядины. Между прочим, это даже больше того, что производим сами, рассказала "РГ" эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова. "Прирост производства говядины в стране есть, но он небольшой. За полгода 2019 года выпустили продукции на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так что на внутреннем рынке есть нехватка говядины", - говорит она.

В минсельхозе заверяют, что за последние годы в скотоводстве произошли существенные структурные изменения. Сельхозорганизации увеличили долю специализированного мясного скота. Если в 2009 году животных мясных пород было всего 2,5 процента от общего поголовья, то в 2019 году - уже около 14 процентов.

Заработанные на экспорте премиальной говядины деньги аграрии вложат в расширение производства

Поставлять на мировой рынок планируется именно высококачественную говядину, отмечает Юшин. "Европейский рынок - это 500 миллионов человек с высокой покупательной способностью", - говорит он.

При этом у российского продукта есть конкурентные преимущества, так как в стране запрещено использование стероидов, различных гормонов роста и кормовых добавок, стимулирующих рост мышечной массы. Многие страны поставляют говядину, выращенную на гормонах.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Если речь идет о высококачественной говядине, то такое направление действительно развивается в крупнейших компаниях, соглашается Кудрякова. "Это слишком дорогое мясо, оно для массового производства не используется, на внутреннем рынке востребовано мало", - говорит она.

В частности, российские аграрии начали производить так называемую мраморную говядину. Такое мясо идет на стейки. Стоит подобная продукция до 25 долларов за килограмм. Если эту прибыль получат животноводы, то смогут вложить средства в дальнейшее расширение производства. Тогда в конечном счете экспорт говядины будет работать на насыщение внутреннего рынка, поясняет Юшин.

Правда, выход на зарубежные рынки может привести к повышению цен на говядину внутри страны, предупреждает Кудрякова. В июле цены на мировом рынке в годовом выражении выросли на 4 процента, приводит она пример. Но влияние мировой конъюнктуры на внутренние цены будет косвенное, поскольку рынки премиальной и обычной говядины все же сильно различаются.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Международные организации Европейский союз
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