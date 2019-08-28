Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: Русское оружие
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
28.08.2019 09:41
Текст: Антон Валагин

Россия создаст принципиально новый вертолет

Холдинг "Вертолеты России" работает над проектом новой машины, в которой будут объединены перспективные наработки КБ Камова, Миля и Казанского завода.

- Это будет принципиально новый вертолет, созданный с применением 3D-печати, композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта, - рассказал директор по инновациям холдинга Андрея Шибитова в интервью корпоративному журналу.

Фото: Егор Бугримов/Роствертол
Назван срок завершения испытаний самого мощного вертолета в мире

Сейчас проект находится в стадии формирования.

- Концепция машины будет сильно отличаться от решений, положенных в основу существующего модельного ряда наших гражданских машин, - отметил Шибитов. Он добавил, что вертолет создается в новой для холдинга нише.

В "Вертолетах России" напомнили о научно-исследолвательской работе по созданию перспективной скоростной машины и создании летающей лаборатории на базе Ми-24. В рамках этого проекта сформирован научно-технический задел по увеличению скорости полета, который будет использован в том числе и при создании принципиально нового коммерческого вертолета, подчеркнул Андрей Шибитов.

Новости проекта
Экспортный вариант МиГ-35 показали на МАКС-2019 10:52
Республика Сербская примет участие в работе МАКС-2019 27.08.2019
Владимир Путин похвалил экипаж МКС 27.08.2019
Путин заявил о новой поставке Турции С-400 27.08.2019
Путин угостил Эрдогана мороженым 27.08.2019
Назван срок завершения испытаний самого мощного вертолета в мире 27.08.2019
Серийный Ми-38 с салоном повышенной комфортности показали на МАКС-2019 27.08.2019
Путин и Эрдоган открыли авиасалон МАКС 27.08.2019
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник" 27.08.2019
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла 26.08.2019
Песков назвал цель визита Эрдогана в Москву 26.08.2019
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019 26.08.2019
Путин встретится с Эрдоганом на авиасалоне "МАКС" 23.08.2019
Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа 21.08.2019
Россия представит на салоне МАКС-2019 экспортную версию Су-57Э 16.08.2019
На авиасалоне МАКС в Подмосковье будет работать вертолетное такси 01.08.2019