Россия создаст принципиально новый вертолет

Холдинг "Вертолеты России" работает над проектом новой машины, в которой будут объединены перспективные наработки КБ Камова, Миля и Казанского завода.

- Это будет принципиально новый вертолет, созданный с применением 3D-печати, композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта, - рассказал директор по инновациям холдинга Андрея Шибитова в интервью корпоративному журналу.

Сейчас проект находится в стадии формирования.

- Концепция машины будет сильно отличаться от решений, положенных в основу существующего модельного ряда наших гражданских машин, - отметил Шибитов. Он добавил, что вертолет создается в новой для холдинга нише.

В "Вертолетах России" напомнили о научно-исследолвательской работе по созданию перспективной скоростной машины и создании летающей лаборатории на базе Ми-24. В рамках этого проекта сформирован научно-технический задел по увеличению скорости полета, который будет использован в том числе и при создании принципиально нового коммерческого вертолета, подчеркнул Андрей Шибитов.