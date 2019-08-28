Российская косметика завоевывает китайский рынок

Онлайн-платформа, которая изначально специализировалась на продвижении российской пищевой продукции в КНР, "с удивлением открыла для себя большой спрос на косметические товары российского производства в Китае", отмечает собеседник информслужбы.

"Сейчас рост продаж через платформу "Матрешка" по совокупному объему онлайн и офлайн составляет 15-20% в месяц. Сбыт косметики показывает опережающий рост, - констатирует Барышева. - Мы представляем более 30 брендов. Это ампульная косметика, косметика по уходу за кожей, декоративная косметика и средства гигиены. Направление выглядит очень привлекательно, и на китайский рынок выходят все новые производители".

При этом эксперт подчеркнула: рост спроса на российскую косметику происходит за счет хорошего соотношения цена-качество, а страновой фактор имеет очень малую значимость. "Китайский потребитель не думает: "Возьму именно российское". В Китае приходится конкурировать с производителями со всего мира. КНР - это рынок, на который хотят попасть все, и конкуренция здесь очень жесткая. Поэтому то, что китайцы все больше покупают российской косметики, свидетельствует о проработанности, зрелости маркетинговой стратегии производителей и поставщиков", - заключает Барышева.