Сборная Китая заняла первое место на чемпионате WorldSkills

После шестидневных соревнований китайские конкурсанты продемонстрировали лучшие результаты за всю историю участия Китая в WorldSkills. Команда завоевала 16 золотых медалей по компетенциям "Работы на станках с ЧПУ", "Сварочные технологии", "Полимеханика и автоматизация", "Архитектурная обработка камня", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" и др. Также мастера из Китая завоевали 14 серебряных медалей по компетенциям "Информационные кабельные сети", "Мехатроника", "Обслуживание авиационной техники", "Сантехника и отопление" и др. и 5 бронзовых медалей по компетенциям "Промышленная механика и монтаж", "Поварское дело", "Изготовление изделий из полимерных материалов", "Хлебопечение" и "Промышленная механика и монтаж". Китайские конкурсанты также получили 17 медальонов "За профессионализм" по компетенциям "Программные решения для бизнеса", "Печатные технологии в прессе", "Облицовка плиткой" и др.

На церемонии закрытия чемпионата в Казани флаг движения WorldSkills был торжественно передан представителям китайского города Шанхай, где в 2021 году пройдет 46-й мировой чемпионат WorldSkills. Кроме того, шанхайская делегация представила зрителям художественное выступление на тему "Очаровательный Китай и оживленный Шанхай".