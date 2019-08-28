Сборная России провела последний контрольный матч перед чемпионатом мира, который стартует 31 августа. В китайском городе Нинбо команда Сергея Базаревича крупно обыграла одного из фаворитов ЧМ-2019, Испанию - 74:55.

Конечно, слишком серьезно итоги встречи с Испанией воспринимать не стоит. "Красная фурия" нынче переживает не лучшие времена и привезла в Китай один из самых возрастных составов. Вдобавок матч пропустил центровой испанцев Марк Газоль, почувствовавший недомогание.

Другое дело, что сборная России, потерявшая ряд лидеров из-за травм, все свои основные катаклизмы, кажется, уже пережила. И даже со всеми возможными оговорками матч наших против испанцев настраивает на оптимистичный лад.

Первую четверть соперники прошли вровень. А вот вторую выиграли россияне, продемонстрировав совершенно феноменальный уровень защиты: за десять минут испанцы набрали жалкие шесть очков.

После большого перерыва наши сохранили предельную концентрацию, что позволило подопечным Базаревича методично наращивать преимущество. Лишь на старте четвертой 10-минутки испанцы немного подобрались к российской команде. Но избежать крупного поражения нашему сопернику все равно не удалось.