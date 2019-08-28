Сборная России по регби проиграла клубу второй английской лиги

Сборная России по регби провела товарищеский матч против клуба "Джерси Редс", в котором потерпела поражение - 22:35.

20 сентября в Японии стартует одно из главных событий осени - Кубок мира по регби. В этом турнире во второй раз в истории сыграет сборная России. Росияне попали в группу А вместе с Японией, Самоа, Шотландией и Ирландией.

В рамках подготовки к Кубку мира россияне провели товарищеский матч с командой с острова Джерси, которая выступает во втором дивизионе чемпионата Англии. Встреча завершилась поражением сборной России - 22:35.

В составе нашей команды попытками отметились Александр Янюшкин, Владислав Созонов, Евгений Матвеев и Андрей Остриков. Одна реализация на счету Янюшкина.