Секрет долголетия: Как собаки помогают сердечникам

Долголетие и здоровье человека во многом зависит от здорового образа жизни. О том, как собаки помогают жителям мегаполисов бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выяснили ученые Чехии.

Как сообщает Газета.Ру со ссылкой на портал MedicalXpress, у поклонников четвероногих друзей человека значительно понижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний преждевременного летального исхода, связанного с нарушениями кровеносной системы. "Корень жизни" связан с активным образом жизни собаководов, а также с режимом дня и прогулкам на свежем воздухе.

Кроме того, наличие собаки в доме улучшает психологическое состояние и препятствует социальной изоляции - все хотят дружить.

Кстати

В 2016 году ученые заявили, что сердца собак и их хозяев бьются в унисон. По данным научного сотрудника Мельбурнского Университета Монаша, ритмическая модель пульса хозяина и его собаки совпадают.