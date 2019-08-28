Sony бесплатно раздаст Batman: Arkham Knight и Darksiders 3 для PS4

Компания Sony назвала новые игры, которые подписчики PlayStation Plus бесплатно получат в сентябре. Немного забегая вперед, хочется сказать, что эта раздача получилась чуть ли не самой "мощной" с самого момента запуска PS4.

Batman: Arkham Knight смело можно назвать главным претендентом на звание лучшего и успешного проекта текущего поколения. Консольная версия лишена недостатков ПК-порта, которые на запуске подпортили триумф разработчиков студии Rocksteady. Серия Batman: Arkham имеет такое же значение для игровой индустрии, как много значит трилогия Кристофера Нолана о Темном рыцаре для мира кино.

С Darksiders 3 все несколько сложнее и не так однозначно - ее разработка проходила на фоне банкротства THQ, что не могло не отразиться на конечном результате. Несмотря на все производственные трудности, игра все равно получилась достаточно крепким и бодрым слэшером, сумевшим угодить фанатам предыдущих частей и привлечь новую аудиторию.

Обе игры будут доступны для загрузки из PlayStation Store с 3 по 30 сентября. А пока еще можно успеть добавить в библиотеку августовскую подборку - WipEout Omega Collection и Sniper Elite 4.