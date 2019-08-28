Все они приехали в Здравнево впервые. А кто-то до пленэра даже и не подозревал о том, что великий художник имел дачу под Витебском и написал здесь многие свои работы. Александр Шевченко из Москвы узнал об этом за два дня до отъезда.

- Неделю назад я выбрался, наконец, на большую юбилейную выставку Ильи Ефимовича в новой Третьяковке и только там понял, что поеду в такое знаковое место. Оказывается, что в Здравневе написан "Осенний букет" - одна из самых моих любимых работ.

Усадьба Здравнево расположена в живописном месте на берегу Западной Двины. Здесь Репин создал более 40 картин и рисунков, в том числе "Белорус", "Лунная ночь. Здравнево", "Дуэль", "Надежда с псом Пегасом на берегу Двины", а также многочисленные этюды и эскизы. Мастер любил писать крестьян. Подтверждением тому могут служить его рисунки "Барышня в деревне", "Косцы в поле".

Художники, которые приехали на пленэр "Здравнево" в лицах и судьбах", получили уникальную возможность написать портреты современных белорусов. Тех, кто сейчас живет и работает в окрестностях бывшей репинской дачи. Моделей искали на местных предприятиях, попозировать мог любой желающий.

Станковист Юлия Жукова из Москвы говорит:

- Место в Здравневе прекрасное, я здесь ни разу не была. Тихо, спокойно, умиротворенно. Понятно, почему Репин, гениальный и недосягаемый, его выбрал.

Ирина Ткаченко из Москвы очарована репинской усадьбой:

- Здесь потрясающе спокойно, хочется писать, не останавливаясь: плавно, размеренно и обдуманно. Понимаешь, почему так много здесь написал Репин и почему эти работы сделаны именно так, как сделаны. Я бы отсюда и не уезжала.

Удивительно, но мы слышим практически точную цитату хозяина усадьбы. 7 мая 1892 года художник писал дочери Льва Толстого, что он находится в Западном крае близ Витебска. Вот цитата: "...Очень ладный кусочек... Я был 1 мая там. Тепло, зелено, поют соловьи. И мне не хотелось уезжать оттуда". Ирина Ткаченко преподает в художественной школе и говорит, что Репин для нее всегда был мерилом, куда нужно двигаться:

- Я на выставке в Москве была дважды. Первый раз повела учеников, потом пошла одна. То, что творил Репин, даже сейчас никаким технологиям не поддается. Сколько бы ни было качественных репродукций, ты не ощутишь того песка, который он написал в "Бурлаках на Волге". Когда ты видишь подобное, понимаешь, почему этот человек такой великий.

"Чтобы художнику создать хорошее, надо глядеть только на великое", - писал Илья Репин. А поработать там, где писал гений? Это ли не счастье для творческого человека? Декан художественного факультета Белорусской государственной академии искусств Анна Кононова бывала на академической даче имени Ильи Репина в Тверской области и говорит, что в Здравневе сразу узнала почерк мастера:

- И здесь, и на своей даче в Тверской области, Репин создал очень похожую атмосферу. Узнаваемую. В плане архитектуры его дом под Тверью похож на здешний, я там писала пейзаж. Необыкновенно приятно здесь работать, прямо слышишь руководство Репина, он вошел сюда своей личностью. Счастливые дни в репинских местах для 12 художников из Беларуси, России и Украины случились благодаря проекту "Минская инициатива". Начальник отдела подготовки и реализации проектов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ Тамара Носенко считает этот пленэр весьма необычным:

- Международный гуманитарный проект творческой интеллигенции трех стран "Минская инициатива" существует с 2015 года. Это, можно сказать, пазл культурных и научных проектов, в которых всегда принимают участие три страны - Беларусь, Россия и Украина. Первым нашим художественным проектом были "Три Софии". В 2017 году молодые художники из трех стран в ходе совместных пленэров запечатлели на своих полотнах Софийские соборы в Великом Новгороде (Россия), Полоцке (Беларусь) и Киеве (Украина). Пленэр в Здравневе проходит только в одном месте, но тем не менее мы его считаем необычным и значимым.

По итогам пленэра будет подготовлена выставка, которую организаторы планируют экспонировать на значимых творческих площадках Минска, Киева и Москвы. Первыми портреты современных белорусов увидят минчане. Это случится в конце ноября - начале декабря.

Илья Репин. "Лунная ночь. Здравнево". Фото: wikipedia.org / Илья Репин

Взгляд писателя

Труд, верность, дружба

Евгения Доброва, писатель:

- Пока художники пишут портреты, мы с Женей Декиной разговариваем с натурщиками. Перед нами стоит задача написать о каждом из них эссе. Первые впечатления такие: в окрестностях Здравнева живут люди с очень четкими, можно сказать, даже категорическими жизненными ценностями. Это важность и ценность труда, верность, ценность дружбы. Те классические качества, которые были в почете у послевоенного поколения.