Эти два человека не знакомы лично и находятся сейчас в разных концах страны - Виктор отдыхает на Волге после участия в самом протяженном в России марафоне на открытой воде (181 километр), а Гера набирается сил перед очередным облучением в медцентре Санкт-Петербурга.

Но мастеру спорта предложили стать пловцом-благотворителем и помочь собрать деньги на операцию больному мальчишке, он согласился, не задумываясь. И теперь они незримо связаны заплывом под названием "жизнь", где не должно быть проигравших.

Пять дней в воде

Уникальный марафонский заплыв X-WATERS проходил в Самаре с 21 по 25 августа: десять сольных пловцов и две команды стартовали от пристани "Ладья", на одном из речных островов, куда они и вернулись усталые, но довольные. За пять дней преодолели "на руках" сто морских миль, или 181 километр. Участников из разных городов страны и тех, кто за них искренне болел на берегу (дрон постоянно кружил над головами пловцов, и трансляции шли в социальных сетях), впечатлила не только протяженность дистанции, но и ее непредсказуемость, хотя и плыли все время по течению.

Дело в том, что у Самары Волга делает круговой изгиб, опоясывая нацпарк "Самарская Лука" - заповедные леса, "Жигули" - единственные на Русской равнине горы тектонического происхождения. Тут же - площадка легендарного Грушинского фестиваля, 200 природно-климатических памятников и раскоп крупнейшего поселения Волжской Булгарии. Эта волжская петля еще в XIX веке дала название популярному туристическому маршруту "Жигулевская кругосветка". Но без лодок и весел - "на руках" - ее прошли впервые. Таким образом, пловцы через пять дней сошли на тот же берег, с которого и стартовали.

Впрочем, плыть по течению было вовсе не легко. Каждый день участникам марафона приходилось преодолевать около 40 километров на открытой воде. На ней же, как признаются, и подкреплялись напитками и бутербродами. Потому и красот заволжских почти не видели, на берег сходили только на ужин и "мертвецкий" от усталости сон в палатках. И если те, кто плыл в команде, сменяя друг друга, еще получали передышку, то одиночки пахали водное поле по полной. Виктор Мельников плыл сольно, хотя вместе с ним из Москвы приехала и команда его учеников.

- В России практически нет "дальнобоя", то есть заплывов на 50 и более километров, а у самарской трассы вообще нет аналогов, поэтому я сразу понял, что нужно участвовать, это действительно красиво, - говорит он. - Сложности здесь непредсказуемые: погода, волны, тошнота, головокружения. Что угодно могло быть. Поэтому за каждым одиночником идет каякер, которому полностью доверяешь. Сопровождающий внимательно следит за своим пловцом и даже по снижению количества махов в минуту может определить, что не так.

Виктор Мельников занимается плаванием 22 года, как сам признается, в местности, где он жил в детстве, было два варианта - дворовый футбол и плавание, вот родители и привели его лет в пять в бассейн. Сегодня уже тренер, мастер спорта, чемпион Центрального федерального округа России 2010 года, рекордсмен страны в суточном плавании - преодолел за 24 часа 61 километр.

В 2018 году Виктор Мельников установил рекорд России - проплыл за сутки 61 километр

Нынешний марафон для него - не только возможность проверки на прочность и возможность "очистить сознание от лишнего", а длинные заплывы Виктор сравнивает с медитацией, при которой уже через два часа плавания все мысли передуманы и голова удивительно чистая. Зарегистрировавшись на дистанцию в числе первых, он получил предложение от организаторов поучаствовать в сборе средств на лечение 11-летнего Германа Балашова, страдающего опухолью головного мозга.

- Вообще опыт в благотворительности у меня абсолютно нулевой, никогда не занимался ей сам и тем более не привлекал средства. Но в этот раз подумал: почему бы и нет, решил бросить себе не только профессиональный вызов, но и чисто человеческий, своим поступком помочь нуждающемуся ребенку. Верю, что все у нас получится, - признается Виктор.

Правда, от суммы организаторов в 100 тысяч рублей пловец сразу отказался, поставив планку в миллион рублей. Четверть этих денег была собрана им еще до старта. А потом каждый день Виктор и его команда вели трансляцию своего заплыва в соцсетях и напоминали болельщикам, что они могут перечислить пожертвования. Копилка пополнялась и отчислениями от рекламы.

История Германа

Обычный мальчик из обычной семьи города Новокуйбышевска Самарской области. Родители трудятся на нефтехимических предприятиях, а сын до недавнего времени ходил в школу, где учителя отзывались о нем как о "смышленом, но медлительном".

В январе этого года состояние мальчика внезапно резко ухудшилось - стали мучить нескончаемые головные боли и тошнота, координация нарушилась настолько, что ходил, только держась за стенку, а потом и вовсе перестал вставать с кровати. Звук и свет доставляли ребенку дополнительные страдания. Кода он прошел все медкабинеты - от педиатра и инфекциониста до нейрохирурга, ему был поставлен страшный диагноз - эпендимома (злокачественная опухоль центральной нервной системы). В НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко (Москва) мальчика прооперировали. Новообразование оказалось доброкачественным, но чрезвычайно опасным: удалить его полностью не получилось, так как оно проросло в жизненно важные участки головного мозга, отчего уже первая операция могла закончится слепотой и парализацией ребенка.

Все обошлось, и мальчику стало легче. Но вскоре опухоль снова начала расти. Врачи обещают вылечить Геру, но для этого ему необходимо провести курс протонной терапии. К сожалению, такое лечение не оплачивается государством по ОМС, а найти почти два миллиона рублей родителям мальчика не под силу.