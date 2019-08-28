США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары

Белый дом подтвердил, что с 1 сентября повышает таможенные пошлины на ряд товаров, которые Китай экспортирует в США. Речь идет о "повышении ставки дополнительной пошлины с 10 до 15% на товары из Китая". Об этом говорится в обнародованном аппаратом представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера официальном уведомлении.

Новые пошлины затронут импорт из Китая на общую сумму в 300 миллиардов долларов, приводит выдержки из документа агентство РИА Новости. В уведомлении говорится, что нынешнее решение вступает в силу 1 сентября.

Напомним, что о решении повысить импортные пошлины с 10 до 15% объявил 23 августа президент США Дональд Трамп. Американский президент объяснил, что такой шаг является ответной мерой на увеличение Китаем пошлин на американские автомобили и запчасти.