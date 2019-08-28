Даже если вы никогда не смотрели "Назад в будущее" (хотя кто ж не смотрел "Назад в будущее"), то все равно знаете, как выглядит автомобиль DeLorean. И не только потому что трилогия Земекиса на поп-культуру оказала колоссальное влияние - в том же " Первому игроку приготовиться " Спилберга главный герой именно на том самом чудо-тарантасе разъезжает. Но и потому что выглядит автомобиль DeLorean потрясающе.

Однако немногим, особенно в России, известна печальная судьба этой машины. Если совсем коротко: Джон ДеЛореан был гениальным инженером-конструктором, сделал для General Motors такие культовые модели, как Pontiac GTO и Pontiac Firebird (вы их также неоднократно видели в кино), ушел с громким скандалом и основал компанию своего имени для создания машины мечты своего имени. И таки сумел, пройдя через многие тернии, ее выпустить. Но она получилась слишком сырой и продавалась из рук вон плохо.

Почему? Ну, знаете, такое бывает, когда ты пытаешься с нуля воздвигнуть целую промышленную империю, не имея притом достаточных ресурсов и времени, тебе противостоят гиганты индустрии, неблагоприятные экономические условия и Маргарет Тэтчер, а твой завод построен в крайне депрессивном и неспокойном регионе, где к тому же отродясь автомобильных заводов и, соответственно, опытных рабочих не было. Ну и до кучи тебя обвиняют в причастности к обороту наркотиков в крупных количествах. И это все не считая еще примерно тысячи мелких и не очень мелких неприятностей и подозрительных историй.

Странно, но буквально до этого года про Джона ДеЛореана не было снято ни одного художественного фильма. Проекты затевались не раз, но разваливались на ходу - прямо как его детище. Материала-то - необъятные черноземные пашни: наркотики, удивительный судебный процесс, мутные мошеннические схемы, предательство, маленькое социальное чудо в объятой междоусобными конфликтами Северной Ирландии, где Джона чуть ли не как героя почитают. Как минимум на сезон "Американской истории преступлений" тянет.

Наверное, тут-то и зарыта собака. В полнометражный формат все никак не укладывается. Для желающих как следует разобраться, что к чему, есть тоже в этом году премьерованная документалка "Открывая Джона ДеЛореана" с Алеком Болдуином - там все по полочкам добросовестно разложено, бери и просвещайся. А для всех остальных - "Тачка на миллион", посвященная конкретно эпизоду с наркотиками и судом. Которая трактует события в крайней степени вольно.

По центру - не Джон ДеЛореан, а Джим Хоффман, сыгранный комедиантом Джейсоном Судейкисом, чья фамилия удачно рифмуется с фамилией автора "Назад в будущее". Кажущийся простоватым мелкий уголовник, пилот-наркокурьер, которого однажды ловит за руку ФБР с партией незаконного порошка и принуждает стать осведомителем, чтобы он помог засадить преступника калибром побольше. У Джима - семья, дети, поэтому куда деваться. Его расквартировывают по соседству с Джоном ДеЛореаном - чистая случайность. И рождается меж соседями дружба.

В роли ДеЛореана - Ли Пейс, эльф Трандуил из джексоновского "Хоббита". Здесь он играет так же по-эльфийски высокомерного типа, Стива Джобса своего времени (коим ДеЛореан, по сути, и являлся). Времени, особо любимого американскими кинематографистами: конец 70-х - начало 80-х, ранние годы правления Рейгана, буйный расцвет наркоторговли и зачастую неуклюжей с ней борьбы, пестрые костюмы, диско, радостная жизнь. Во многом "Тачка на миллион" копирует "Сделано в Америке" Дага Лаймана с Томом Крузом - это тоже, в общем, фильм о ловком сексоте и о том, как спецслужбы США позорно опростоволосились. Не так эпично, как в "Сделано в Америке", но все равно смешно.

Половина фильма на том и стоит. Вторая же половина держится на странных отношениях Хоффмана и ДеЛореана. По большей части выдуманных - и выдуманных здорово. Хоффман смотрит на более успешного товарища снизу вверх, в рот заглядывает, завидует ему, восхищается и искренне симпатизирует. На первых порах. По мере того, как дела у ДеЛореана медленно, но верно идут под откос, а на Хоффмана все сильнее давит ФБР, отношения причудливо меняются, но несмотря ни на что дружба крепкая не сломается, не расклеится от подставной сделки на миллионы долларов и ареста.

В этой трогательной драме о необычной и где-то даже токсичной, но душеспасительной мужской дружбе смущает только одно, пожалуй. Образ Джона ДеЛореана, как бы его ни очеловечивали взглядом со стороны полувымышленного персонажа, все равно какой-то однобокий. Визионер, мечтатель, он был готов на все ради мечты. Даже на тяжкое преступление. Характер у него был скверный, подбородок ненастоящий и машина так себе, пусть и красивая. Но славный же был мужик-то. Потому что визионер и мечтатель, готовый на все ради мечты. Все-таки неискоренима и необъяснима эта беззаветная любовь ко всяким стивам джобсам.

3.5