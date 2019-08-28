Теннисисту Кирьосу грозит дисквалификация за слова о коррупции в ATP

Австралиец Ник Кирьос, 30-я ракетка мира, рискует получить дисквалификацию за слова о коррупции в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает издание West Australian.

После победы в первом раунде Открытого чемпионата США над американцем Стивом Джонсоном 24-летнему Кирьосу задали вопрос о наложенном на него штрафе в размере 113 тысяч долларов на турнире в Цинциннати, когда австралиец по ходу и после окончания матча против россиянина Карена Хачанова устроил очередной демарш. На это Кирьос ответил, что его беспокоит не это, а то, что "ATP коррумпирована".

Руководство ATP требует от Кирьоса объяснений и намерено дисквалифицировать игрока.

Ранее Кирьоса уже отстраняли от тенниса на восемь недель и лишали призовых за то, что он без борьбы уступил в матче на турнире в Шанхае.