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28.08.2019 17:37
Рубрика: В мире

Трамп объявил о планах снять запрет на вырубку лесов Аляски

Текст: Александр Саможнев

Президент Дональд Трамп принял решение снять запрет на вырубку девственных лесов в Аляске, установленный в 2001 году. Речь идет о почти 16 миллионах гектаров лесных угодий, на которых могут производиться заготовки древесины и поиск полезных ископаемых, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, которое ссылается на трех независимых источников, после беседы с губернатором штата Аляска Трамп отдал распоряжение министру сельского хозяйства Сони Пердью проработать вопрос о лесозаготовках в Национальном парке Тонгасс, который был открыт в 1907 году.

Фото: Козлов Сергей / Фотохроника ТАСС
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В 2001-м в конце своего правления президент Билл Клинтон ввел в действие защитные меры для лесов Аляски из экологических соображений. В этой местности сохраняется нетронутый ландшафт, обитают редкие виды животных и растений. Здесь также живут коренные народы. Поэтому в резервате было запрещено строительство дорог. Республиканец Джордж Буш уже предпринимал шаги, чтобы использовать лестные территории в хозяйстве, но проиграл дело в суде.

В 2016 году Лесное ведомство США представило в Конгресс документ о поэтапной ликвидации старых лесозаготовок в Тонгассе. Парламентарии пришли к выводу, что 5,7 миллиона гектаров леса обязательно должны оставаться нетронутыми. Эксперты полагают, что, если план президента Трампа удастся, свыше девяти миллионов гектаров лесных угодий попадут под распил.

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Решению Дональда Трампа активно противятся не только экологические организации, но и местный бизнес, и природоохранные ведомства. Они обратились к федеральных чиновникам с просьбой оставить в силе прежние ограничения по парку Тонгасс. В противном случае под угрозой окажутся коммерческая и спортивная деятельность, а также рыбная промышленность региона.

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