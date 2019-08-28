Трамп объявил о планах снять запрет на вырубку лесов Аляски

Президент Дональд Трамп принял решение снять запрет на вырубку девственных лесов в Аляске, установленный в 2001 году. Речь идет о почти 16 миллионах гектаров лесных угодий, на которых могут производиться заготовки древесины и поиск полезных ископаемых, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, которое ссылается на трех независимых источников, после беседы с губернатором штата Аляска Трамп отдал распоряжение министру сельского хозяйства Сони Пердью проработать вопрос о лесозаготовках в Национальном парке Тонгасс, который был открыт в 1907 году.

В 2001-м в конце своего правления президент Билл Клинтон ввел в действие защитные меры для лесов Аляски из экологических соображений. В этой местности сохраняется нетронутый ландшафт, обитают редкие виды животных и растений. Здесь также живут коренные народы. Поэтому в резервате было запрещено строительство дорог. Республиканец Джордж Буш уже предпринимал шаги, чтобы использовать лестные территории в хозяйстве, но проиграл дело в суде.

В 2016 году Лесное ведомство США представило в Конгресс документ о поэтапной ликвидации старых лесозаготовок в Тонгассе. Парламентарии пришли к выводу, что 5,7 миллиона гектаров леса обязательно должны оставаться нетронутыми. Эксперты полагают, что, если план президента Трампа удастся, свыше девяти миллионов гектаров лесных угодий попадут под распил.

Решению Дональда Трампа активно противятся не только экологические организации, но и местный бизнес, и природоохранные ведомства. Они обратились к федеральных чиновникам с просьбой оставить в силе прежние ограничения по парку Тонгасс. В противном случае под угрозой окажутся коммерческая и спортивная деятельность, а также рыбная промышленность региона.