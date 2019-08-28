У антимонопольщиков России и Беларуси появится совместный Экспертный совет

В Москве руководитель ФАС России Игорь Артемьев и министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович подписали меморандум о создании совместного Экспертного совета. На заседаниях совета будут обсуждаться вопросы конкуренции на рынках Союзного государства, имеющие высокую социальную значимость.

Как отметил Игорь Артемьев, сегодня антимонопольные ведомства двух стран тесно сотрудничают, делятся своими наработками. Однако до сих пор нет органа, в который входили бы эксперты и Беларуси, и России. К примеру, при ФАС России существует порядка 30 экспертных советов, но все они внутрироссийские.

- Мы хотим, чтобы люди, обладающие специальными знаниями, подключились к этой работе в двухстороннем формате, помогали решать важные экономические проблемы, - подчеркнул Игорь Артемьев. - У нас будет очень большая повестка дня. Совет займется вопросами промышленности, фармакологии и энергетики, продовольствия...

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович заметил, что соглашение предполагает не только консультативные вещи, оно должно стать одним из инструментов совместного расследования заявлений предприятий и бизнеса о нарушении условий конкуренции.

- Наши действия идут параллельно с повесткой интеграции Союзного государства, - отметил Владимир Колтович. - Нам надо активно нарабатывать и применять практику по борьбе с теми, кто нарушает законы о конкуренции. И не важно, где они находятся - на территории Союзного государства или в третьих странах.

Как заверили главы антимонопольных органов, на заседаниях совета будут рассматриваться самые разные вопросы. В частности, на ближайшем совете планируется рассмотреть вопросы, связанные с ценообразованием на рынке лекарственных препаратов. Другой острый вопрос - отмена роуминга в Союзном государстве.

- Что касается роуминга, планы по его отмене до конца года остаются, у нас есть соответствующее поручение. Сейчас идет работа над "дорожной картой", на наш взгляд, она должна быть подписана в установленные сроки в сентябре, - прокомментировал ситуацию Владимир Колтович.

На ближайшем совете планируется рассмотреть вопросы, связанные с ценообразованием на рынке лекарств

В повестке также вопросы о доступе белорусских и российских предпринимателей к системе госзакупок.

После церемонии подписания меморандума заместитель Госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин прокомментировал важность создания совместного Экспертного совета.

- Наши антимонопольные органы сегодня можно назвать самыми продвинутыми в части двухсторонней интеграции. Подписание меморандума - важнейшее событие, так как оно идет на пользу двухсторонней интеграции Союзного государства, - отметил Владимир Амарин.

Отвечая на вопрос "СОЮЗа", как Постоянный Комитет намерен взаимодействовать с новым Экспертным советом, Владимир Амарин заметил: Постком и сегодня активно участвует в работе антимонопольных органов двух стран. К слову, это уже третья рабочая встреча с начала года.

- В соглашении есть формат не только для постоянных членов Экспертного совета, но и для временных. По актуальным вопросам мы можем входить в совет в качестве временных его членов. И мы будем это делать, - пояснил Владимир Амарин.