У антимонопольщиков России и Беларуси появится совместный Экспертный совет

Как отметил Игорь Артемьев, сегодня антимонопольные ведомства двух стран тесно сотрудничают, делятся своими наработками. Однако до сих пор нет органа, в который входили бы эксперты и Беларуси, и России. К примеру, при ФАС России существует порядка 30 экспертных советов, но все они внутрироссийские.
- Мы хотим, чтобы люди, обладающие специальными знаниями, подключились к этой работе в двухстороннем формате, помогали решать важные экономические проблемы, - подчеркнул Игорь Артемьев. - У нас будет очень большая повестка дня. Совет займется вопросами промышленности, фармакологии и энергетики, продовольствия...
Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович заметил, что соглашение предполагает не только консультативные вещи, оно должно стать одним из инструментов совместного расследования заявлений предприятий и бизнеса о нарушении условий конкуренции.
- Наши действия идут параллельно с повесткой интеграции Союзного государства, - отметил Владимир Колтович. - Нам надо активно нарабатывать и применять практику по борьбе с теми, кто нарушает законы о конкуренции. И не важно, где они находятся - на территории Союзного государства или в третьих странах.
Как заверили главы антимонопольных органов, на заседаниях совета будут рассматриваться самые разные вопросы. В частности, на ближайшем совете планируется рассмотреть вопросы, связанные с ценообразованием на рынке лекарственных препаратов. Другой острый вопрос - отмена роуминга в Союзном государстве.
- Что касается роуминга, планы по его отмене до конца года остаются, у нас есть соответствующее поручение. Сейчас идет работа над "дорожной картой", на наш взгляд, она должна быть подписана в установленные сроки в сентябре, - прокомментировал ситуацию Владимир Колтович.
В повестке также вопросы о доступе белорусских и российских предпринимателей к системе госзакупок.
После церемонии подписания меморандума заместитель Госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин прокомментировал важность создания совместного Экспертного совета.
- Наши антимонопольные органы сегодня можно назвать самыми продвинутыми в части двухсторонней интеграции. Подписание меморандума - важнейшее событие, так как оно идет на пользу двухсторонней интеграции Союзного государства, - отметил Владимир Амарин.
Отвечая на вопрос "СОЮЗа", как Постоянный Комитет намерен взаимодействовать с новым Экспертным советом, Владимир Амарин заметил: Постком и сегодня активно участвует в работе антимонопольных органов двух стран. К слову, это уже третья рабочая встреча с начала года.
- В соглашении есть формат не только для постоянных членов Экспертного совета, но и для временных. По актуальным вопросам мы можем входить в совет в качестве временных его членов. И мы будем это делать, - пояснил Владимир Амарин.