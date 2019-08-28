Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинского

Украинские прокуроры заявили, что не возражают против смягчения меры пресечения руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на личное обязательство.

"Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства", - приводит РИА Новости слова одного из представителей стороны обвинения.

Напомним, что журналист был задержан в Киеве в мае 2018 года. Вышинскому предъявили обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также госизмене. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист все обвинения в свой адрес отвергает.