В Бресте представили факсимильное издание Радзивилловской Библии

Месяцы исследований и кропотливой работы художников, редакторов и полиграфистов понадобились для того, чтобы свет увидела 15-килограммовая 1500-страничная факсимильная версия знаменитой Брестской Библии 1563 года - национального сокровища и выдающегося памятника мирового книгопечатания.

Брестская, или Радзивилловская, Библия в свое время стала, как сейчас принято говорить, продуктом государственно-частного партнерства. Ее выпустили в середине XVI века в типографии по приказу и на деньги берестейского старосты, известного политического деятеля Великого княжества Литовского Николая Радзивилла Черного. Тот считал Библию высшим авторитетом и источником истины, в соответствии с которой должно жить общество. Ценность книги также в том, что это один из первых полных переводов Священного Писания с языков оригинала, а также первое протестантское издание на польском языке.

Древняя книга и спустя пять веков считается произведением полиграфического искусства: два титульных листа, рисованные буквы, красивые гравюры… Неудивительно, что фрагменты из Радзивилловской Библии в свое время неоднократно перепечатывались! Точный тираж XVI столетия неизвестен - предполагается, что было выпущено 400-500 экземпляров. Увы, еще к середине XX века на территории Беларуси не осталось ни одного. Искали за рубежом: до нашего времени во всем мире дошло всего несколько десятков экземпляров различной степени сохранности.

Вот что рассказал координатор и научный руководитель издания, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша.

- Для работы над факсимильным изданием был выбрана книга, ныне хранящаяся на территории Польши. Специалисты, которые воссоздавали Брестскую Библию, учитывали все особенности оригинала (размер, характер печати, бумаги), сохранили рукописные надписи и пометки на страницах. Даже переплетные работы выполнялись вручную. Словом, добивались, чтобы фолиант выглядел так же, как в XVI веке.

Пока раритет показали лишь журналистам. Факсимильное издание Брестской Библии (появившееся, как и оригинал, благодаря государственно-частному партнерству) будет официально презентовано в начале сентября во время празднования 1000-летия Бреста.

Первые десять экземпляров торжественно передадут городу. Массового тиража не ожидается - произведения искусства не терпят слепого копирования. Но если поклонники редких фолиантов захотят заполучить экземпляр в свою коллекцию, им пойдут навстречу. Цена вопроса для книги с самым дорогим вариантом кожаной обложки - около 1500 евро в эквиваленте. А в будущем, надеются в Беларуси, удастся выкупить у частных владельцев и вернуть на родину и оригинал Брестской Библии…