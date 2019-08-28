В центральном парке Сколково состоялся самый инновационный джаз-фестиваль

На четвертый год своего существования московский open-air, изначально задуманный Игорем Бутманом, переехал на более вместительную площадку - в Центральный парк Инновационного центра Сколково. И если раньше фестиваль был исключительно музыкальным, то его нынешнее название - Skolkovo Jazz Science - точнее отвечает новым задачам и идеям. Звезд снова в избытке. Американка Чайна Мозес грациозно смешивала соул и поп-джаз. Испанский септет Highlands Project отважно соединял фанк, джаз и привольные ритмы латино. Тут же - Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, вокалист, пианист Аккуратов, лихие трубачи из Brevis Brass Band - все они в рекомендациях не нуждаются.

Но кроме музыки теперь на фестивале можно было "похимичить" в лабораториях, составить свои прогнозы погоды, пройти умные квесты. Даже самолет спроектировать -хотя бы детский. Или прослушать лекцию "эксперта по счастью" Елизаветы Морозовой.

За 11 часов - именно столько продолжался фестиваль - здесь побывало четыре с половиной тысячи зрителей. Детей до семи лет пускали бесплатно. Кто-то из взрослых принес собственноручно сконструированных роботов - посоветоваться со специалистами. Роботы тоже "проходили" без билетов. Цены вообще оказались довольно гуманными - две тысячи рублей за билет (на "Пикнике "Афиши" в два с лишним раза дороже). В пяти минутах от Центрального парка теперь появилась железнодорожная станция - так что от Белорусского вокзала можно было добраться всего за 17 минут. А от метро "Парк Победы" начал ходить бесплатный трансфер.

Приехавшие на электричке сразу же оказывались возле малой сцены, где в основном кавер-группы играли лучшие хиты мирового джаза. Многим запомнилась развернутыми гитарными импровизациями группа Jazz Duet. Да и аккордеонист Юрий Пашалы впечатлил своей виртуозностью.

Дальше шли к главной сцене или в фестивальные зоны вокруг живописного пруда с его деревянной набережной. Оттуда - в лаборатории и мастерские для детей и взрослых. И снова встречались с роботами. Стипендиат Гарварда Полина Кривых читала лекцию "Жизнь, смерть и роботы". В школе рок-музыки "Красный химик" на набережной самым способным из слушателей выдавали сертификаты на обучение. В деревянном "Лектории" по расписанию шли следующие темы: "Знамения научного апокалипсиса", "Эмоции, стресс и здоровье", "Счастье в мегаполисе"... А рядом музыка - не всякий лектор смог ее перекричать. Но все были довольны. Всем хотелось еще. Так что пора бы этому фестивалю стать двухдневным. Почему бы нет?