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27.08.2019 19:00
Рубрика: Культура

Роботам и детям - бесплатно

В центральном парке Сколково состоялся самый инновационный джаз-фестиваль
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)
На четвертый год своего существования московский open-air, изначально задуманный Игорем Бутманом, переехал на более вместительную площадку - в Центральный парк Инновационного центра Сколково. И если раньше фестиваль был исключительно музыкальным, то его нынешнее название - Skolkovo Jazz Science - точнее отвечает новым задачам и идеям. Звезд снова в избытке. Американка Чайна Мозес грациозно смешивала соул и поп-джаз. Испанский септет Highlands Project отважно соединял фанк, джаз и привольные ритмы латино. Тут же - Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, вокалист, пианист Аккуратов, лихие трубачи из Brevis Brass Band - все они в рекомендациях не нуждаются.
Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана прекрасно звучал в Центральном парке Сколково Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана прекрасно звучал в Центральном парке Сколково Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля
Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана прекрасно звучал в Центральном парке Сколково Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Но кроме музыки теперь на фестивале можно было "похимичить" в лабораториях, составить свои прогнозы погоды, пройти умные квесты. Даже самолет спроектировать -хотя бы детский. Или прослушать лекцию "эксперта по счастью" Елизаветы Морозовой.

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
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За 11 часов - именно столько продолжался фестиваль - здесь побывало четыре с половиной тысячи зрителей. Детей до семи лет пускали бесплатно. Кто-то из взрослых принес собственноручно сконструированных роботов - посоветоваться со специалистами. Роботы тоже "проходили" без билетов. Цены вообще оказались довольно гуманными - две тысячи рублей за билет (на "Пикнике "Афиши" в два с лишним раза дороже). В пяти минутах от Центрального парка теперь появилась железнодорожная станция - так что от Белорусского вокзала можно было добраться всего за 17 минут. А от метро "Парк Победы" начал ходить бесплатный трансфер.

Приехавшие на электричке сразу же оказывались возле малой сцены, где в основном кавер-группы играли лучшие хиты мирового джаза. Многим запомнилась развернутыми гитарными импровизациями группа Jazz Duet. Да и аккордеонист Юрий Пашалы впечатлил своей виртуозностью.

Дальше шли к главной сцене или в фестивальные зоны вокруг живописного пруда с его деревянной набережной. Оттуда - в лаборатории и мастерские для детей и взрослых. И снова встречались с роботами. Стипендиат Гарварда Полина Кривых читала лекцию "Жизнь, смерть и роботы". В школе рок-музыки "Красный химик" на набережной самым способным из слушателей выдавали сертификаты на обучение. В деревянном "Лектории" по расписанию шли следующие темы: "Знамения научного апокалипсиса", "Эмоции, стресс и здоровье", "Счастье в мегаполисе"... А рядом музыка - не всякий лектор смог ее перекричать. Но все были довольны. Всем хотелось еще. Так что пора бы этому фестивалю стать двухдневным. Почему бы нет?

Культура Музыка Джаз Музыка с Александром Алексеевым
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