В четверг начинает работу новая Верховная рада Украины

Новости

Суд арестовал полицейских из Анапы, принудивших к сексу юную спортсменку 21:41
Тарасов выиграл дело у "Локомотива" 21:40
В интернет просочился тизер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 21:32
"Драйверская" Lada Granta будет представлена в восьми цветах 21:30
МИД: Россия вскоре переведет остающиеся взносы в Совет Европы 21:13
Вышел трейлер продолжения "Молодого папы" - с Малковичем и Лоу 20:50
СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами Range Rover в Москве 20:37
Вышел финальный русский трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом 20:35
Гондурас откроет посольство в Иерусалиме 20:33
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму 20:28
Посольство РФ в США напомнило сенатору Ли о документах для получения визы 20:14
В днях оперы в Нарве примут участие и петербуржцы 20:04
В Москве старые указатели метро выставят на аукцион 19:53
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года 19:28
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35 19:12
Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК 19:07
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки 19:06
"Урал" вернется к выпуску "бескапотника" с кабиной от Iveco 19:06
Папуасы в Индонезии требуют независимости, шесть человек убиты 18:45
Вышел трейлер мультсериала "Первобытный" от создателя "Самурая Джека" 18:45
Врач рассказала, как предупредить осенние заболевания 18:39
Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП 18:32
В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа 18:22
США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары 18:22
МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла" 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 20:09
Рубрика: В мире

Разобрали "хлебные" места

В четверг начинает работу новая Верховная рада Украины
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
В четверг начнет работу 9-й созыв Верховной рады, самый необычный в сравнении с предыдущими составами парламента. Обновленный на четыре пятых и в среднем серьезно помолодевший, он во многом остается неопознанным объектом и для внешних наблюдателей, и для самих граждан Украины. Тем не менее именно от этих людей в ближайшие пять лет будет зависеть внутренняя и внешняя политика страны, поскольку Украина, напомним, - парламентско-президентская республика, и Владимир Зеленский должен утверждать в парламенте свои решения.
Началу работы нового созыва Рады предшествовал громкий скандал вокруг системы для голосования парламента, которая оказалась то ли не работающей, то ли устаревшей. Фото: РИА Новости Началу работы нового созыва Рады предшествовал громкий скандал вокруг системы для голосования парламента, которая оказалась то ли не работающей, то ли устаревшей. Фото: РИА Новости
Началу работы нового созыва Рады предшествовал громкий скандал вокруг системы для голосования парламента, которая оказалась то ли не работающей, то ли устаревшей. Фото: РИА Новости

Впрочем, применительно к новому составу речь только о теории: президентской партии "Слуга народа" уже принадлежит квалифицированное большинство - 254 мандата при необходимых 226, что есть небывалый в истории украинского парламентаризма случай. Потенциально "команда Зеленского" обладает и конституционным большинством в 301 голос, если к фракции прибавить беспартийных депутатов-одномандатников - 56 человек, традиционно голосующих синхронно с большинством, и с которыми, как сообщают украинские СМИ, офис президента в течение месяца вел переговоры о взаимовыгодном постоянном или ситуативном сотрудничестве.

Фото: iStock
Чехия и Польша борются за работников с Украины

До последнего момента за кулисами обсуждался и вариант создания коалиции фракций, поскольку, с одной стороны, законодательство предполагает эту форму парламентского большинства, а с другой - не описывает случай однопартийного доминирования. Поэтому коалиция была бы для "Слуги народа" не лишней, во избежание грядущих споров о легитимности большинства в Конституционном суде. На момент открытия Верховной рады единственным потенциальным союзником "Слуга народа" рассматривал "Батькивщину" Юлии Тимошенко с 26 депутатскими мандатами. У обеих политических сил отчасти пересекающиеся электораты и риторика, к тому же Тимошенко и Зеленский земляки. Камнем преткновения здесь стал вопрос открытия рынка сельскохозяйственной земли, который у Зеленского (а также в МВФ) считают приоритетным, против чего категорически выступает Тимошенко. Но, по слухам, за должную компенсацию в форме высоких руководящих постов для своих соратников она была готова перейти от абсолютного неприятия реформы к конструктивной критике, а позже и принятию. И эта политическая сделка по-прежнему остается актуальной.

От коалиции с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко (25 депутатов) и "Оппозиционной платформой - За жизнь" (46 депутатов) в "Слуге народа" по идеологическим причинам отказались сразу. Самая же маленькая фракция "Голос" Святослава Вакарчука (20 депутатов) озвучила настолько неадекватные кадровые требования, вплоть до поста премьера, что в президентском офисе им фигурально предложили петь грустные песни "Океана Эльзы" и дальше.

Впрочем, на практике большинство у Зеленского будет неполным. Сегодня в украинских СМИ активно обсуждается список депутатов "скрытой" фракции Игоря Коломойского и Арсена Авакова, заключивших ситуативный союз и проведших в парламент от 60 до 75 лояльных персонально им депутатов, разбросанных по разным фракциям. Это их общая "платиновая акция", делающая невозможным любое не устраивающее их голосование. О том, что далеко не все депутаты будут верны президенту и предательство ждет его за каждым углом, Коломойский, чье влияние на главу Украины кажется преувеличенным, в нецензурных выражениях дал понять Зеленскому в последнем интервью.

Фото: Анна Пожидаева
Как живет на Украине столица юмора с приходом к власти президента-сатирика

Тем временем за сутки до открытия работы нового парламента в "Слуге народа" дали ответ на главные кадровые вопросы: спикером Рады будет глава партии Дмитрий Разумков, а его первым заместителем - нынешний представитель президента в законодательном органе Руслан Стефанчук. О первом российским читателям нужно знать одно: на русском языке он, по собственным словам, говорит из чувства антироссийского политического протеста. Второй еще не успел оставить жирный след на почве русофобии - Стефанчук по образованию все-таки юрист, а не украинский политолог. Также были распределены должности руководителей парламентских комитетов, где некоторые посты достались условной оппозиции. Так, "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила комитет по свободе слова, его возглавит небезызвестный Нестор Шуфрич, а близкий человек Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, как и в прошлой Раде, продолжит безуспешно заниматься "вопросами интеграции Украины в ЕС". Примечательный человек возглавит комитет по "деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий" - это Дмитрий Лубинец, в свое время настаивавший на установлении полной блокады народных республик Донбасса, и в целом адепт силового возврата региона.

Названо украинскими СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники и имя будущего премьера: это 35-летний Алексей Гончарук, еще во втором туре президентских выборов поддерживавший Петра Порошенко, но искупивший эту вину за счет приятельских отношений с главой офиса Андреем Богданом. Гончарук - юрист без опыта госуправления, но с опытом освоения всевозможных западных грантов. Отсутствием явных талантов он, вероятно, устроил все центры принятия решений - от Зеленского и Богдана, не заинтересованных в слишком самостоятельном и независимом главе правительства, до коллективного МВФ, хотя бы формально желающего иметь своего человека во главе украинского кабинета министров.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019