В четверг начинает работу новая Верховная рада Украины

В четверг начнет работу 9-й созыв Верховной рады, самый необычный в сравнении с предыдущими составами парламента. Обновленный на четыре пятых и в среднем серьезно помолодевший, он во многом остается неопознанным объектом и для внешних наблюдателей, и для самих граждан Украины. Тем не менее именно от этих людей в ближайшие пять лет будет зависеть внутренняя и внешняя политика страны, поскольку Украина, напомним, - парламентско-президентская республика, и Владимир Зеленский должен утверждать в парламенте свои решения.

Впрочем, применительно к новому составу речь только о теории: президентской партии "Слуга народа" уже принадлежит квалифицированное большинство - 254 мандата при необходимых 226, что есть небывалый в истории украинского парламентаризма случай. Потенциально "команда Зеленского" обладает и конституционным большинством в 301 голос, если к фракции прибавить беспартийных депутатов-одномандатников - 56 человек, традиционно голосующих синхронно с большинством, и с которыми, как сообщают украинские СМИ, офис президента в течение месяца вел переговоры о взаимовыгодном постоянном или ситуативном сотрудничестве.

До последнего момента за кулисами обсуждался и вариант создания коалиции фракций, поскольку, с одной стороны, законодательство предполагает эту форму парламентского большинства, а с другой - не описывает случай однопартийного доминирования. Поэтому коалиция была бы для "Слуги народа" не лишней, во избежание грядущих споров о легитимности большинства в Конституционном суде. На момент открытия Верховной рады единственным потенциальным союзником "Слуга народа" рассматривал "Батькивщину" Юлии Тимошенко с 26 депутатскими мандатами. У обеих политических сил отчасти пересекающиеся электораты и риторика, к тому же Тимошенко и Зеленский земляки. Камнем преткновения здесь стал вопрос открытия рынка сельскохозяйственной земли, который у Зеленского (а также в МВФ) считают приоритетным, против чего категорически выступает Тимошенко. Но, по слухам, за должную компенсацию в форме высоких руководящих постов для своих соратников она была готова перейти от абсолютного неприятия реформы к конструктивной критике, а позже и принятию. И эта политическая сделка по-прежнему остается актуальной.

От коалиции с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко (25 депутатов) и "Оппозиционной платформой - За жизнь" (46 депутатов) в "Слуге народа" по идеологическим причинам отказались сразу. Самая же маленькая фракция "Голос" Святослава Вакарчука (20 депутатов) озвучила настолько неадекватные кадровые требования, вплоть до поста премьера, что в президентском офисе им фигурально предложили петь грустные песни "Океана Эльзы" и дальше.

Впрочем, на практике большинство у Зеленского будет неполным. Сегодня в украинских СМИ активно обсуждается список депутатов "скрытой" фракции Игоря Коломойского и Арсена Авакова, заключивших ситуативный союз и проведших в парламент от 60 до 75 лояльных персонально им депутатов, разбросанных по разным фракциям. Это их общая "платиновая акция", делающая невозможным любое не устраивающее их голосование. О том, что далеко не все депутаты будут верны президенту и предательство ждет его за каждым углом, Коломойский, чье влияние на главу Украины кажется преувеличенным, в нецензурных выражениях дал понять Зеленскому в последнем интервью.

Тем временем за сутки до открытия работы нового парламента в "Слуге народа" дали ответ на главные кадровые вопросы: спикером Рады будет глава партии Дмитрий Разумков, а его первым заместителем - нынешний представитель президента в законодательном органе Руслан Стефанчук. О первом российским читателям нужно знать одно: на русском языке он, по собственным словам, говорит из чувства антироссийского политического протеста. Второй еще не успел оставить жирный след на почве русофобии - Стефанчук по образованию все-таки юрист, а не украинский политолог. Также были распределены должности руководителей парламентских комитетов, где некоторые посты достались условной оппозиции. Так, "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила комитет по свободе слова, его возглавит небезызвестный Нестор Шуфрич, а близкий человек Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, как и в прошлой Раде, продолжит безуспешно заниматься "вопросами интеграции Украины в ЕС". Примечательный человек возглавит комитет по "деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий" - это Дмитрий Лубинец, в свое время настаивавший на установлении полной блокады народных республик Донбасса, и в целом адепт силового возврата региона.

Названо украинскими СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники и имя будущего премьера: это 35-летний Алексей Гончарук, еще во втором туре президентских выборов поддерживавший Петра Порошенко, но искупивший эту вину за счет приятельских отношений с главой офиса Андреем Богданом. Гончарук - юрист без опыта госуправления, но с опытом освоения всевозможных западных грантов. Отсутствием явных талантов он, вероятно, устроил все центры принятия решений - от Зеленского и Богдана, не заинтересованных в слишком самостоятельном и независимом главе правительства, до коллективного МВФ, хотя бы формально желающего иметь своего человека во главе украинского кабинета министров.