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28.08.2019 13:35
Рубрика: Власть

В ЦИК показали новейшие образцы техники для голосования

Текст: Галина Мисливская
Фото: Аркадий Колыбалов
В будущем году Центризбирком намерен существенно расширить цифровую составляющую на выборах в России. В среду, 28 августа, в здании комиссии прошла выставка действующих образцов и прототипов различных устройств, которые могут использоваться для учета избирателей, голосования, оперативного рассмотрения жалоб и других процедур. Экспозиция приурочена к 25-летию системы ГАС "Выборы".

Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что в августе 1994 года Борис Ельцин, занимавший на тот момент пост президента России, подписал указ о создании государственной автоматизированной системы для проведения выборов. "На протяжении этих 25 лет она ни разу не подводила. С одной стороны, стабильность, надежность, автономность. С другой стороны, постоянный поиск новых, современных технологий, который позволяет нам двигаться дальше", - сказала председатель Центризбиркома.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
ЦИК рассказал о работе наблюдателей на цифровых участках

Два года назад в ГАС "Выборы" успешно интегрировался сервис "Мобильный избиратель". В Единый день голосования 8 сентября в Москве пройдет два эксперимента с использованием новых технологий в избирательном процессе. Жители 20 регионов смогут проголосовать в столице на 30 цифровых участках за кандидатов в депутаты Госдумы и претендентов на губернаторские кресла. А сами москвичи опробуют в трех округах дистанционное голосование через интернет.

На экспозиции журналисты, эксперты, представители политических партий смогли посмотреть на те аппараты, которые будут использоваться в этом году, а также ознакомиться с конкурирующими проектами. Как рассказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев, при успешном проведении эксперимента в этом году, в следующем сентябре во всех регионах России появится до пяти тысяч цифровых участков.

Член ЦИК Евгений Шевченко в беседе с "РГ" пояснил, что комиссия изучает потребности регионов в цифровых участках. Пять тысяч - это предельная цифра, пока есть пожелания об организации порядка 3,5 тысячи участков. Используемые в этом году терминалы для голосования способны запоминать до пяти тысяч бюллетеней, таким образом, на любом участке в следующем году можно будет проголосовать на выборах в любом другом регионе. К примеру, житель Тамбовской области, находясь на отдыхе в Сочи, сможет там отдать голос за кандидатов в губернаторы своего субъекта Федерации.

По словам Шевченко, больше всего запросов на цифровое голосование поступает именно из курортных районов, где многие россияне любят проводить бархатный сезон.

Да начала избирательной кампании следующего года Центризбиркому предстоит определиться с поставщиком - ведь терминалы для голосования должны быть одинаковы на всех участках. В этом году будут использоваться аппараты концерна "Автоматика", входящего в госкорпорацию Ростех. Конкуренцию им готовы составить "Лаборатория Касперского" и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Они также представили на выставке свои образцы терминалов для голосования на цифровых участках.

Памфилова: Процедуру сбора подписей надо упрощать

По словам Булаева, одним из главных критериев выбора поставщика будет российское происхождение техники и компонентов. "Мы хотели бы иметь партнера, у которого есть производство, служба сервисного обслуживания, который производит простые и надежные устройства, не требующие больших расходов в межвыборный период на хранение и содержание", - сказал он.

Есть среди экспонатов и такие аппараты, которые пока не используются, но имеют хорошие перспективы. Например, Ростех представил интеллектуальную рамку, которая способна распознавать людей, входящих на избирательный участок. Булаев сообщил, что ее можно использовать для того, чтобы в помещение не проникли нежелательные лица или те, кто собирается нарушить закон и проголосовать повторно.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования РГ-Фото
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