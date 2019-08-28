В Госдуме ответили на призыв президента Грузии к России

Грузия должна извиниться за антироссийские выпады, тогда можно будет говорить о налаживании отношений между Москвой и Тбилиси, считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу "Евроньюс" заявила, что лишь изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления диалога между странами.

По мнению Шхагошева, позиция президента Грузии в отношении России стала мягче, но здесь еще есть над чем работать.

"Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что "Россия - агрессор, Россия - оккупант". Он напомнил, что об этом Саломе Зурабишвили заявила "лишь пару месяцев назад, четко и недвусмысленно", - сказал депутат в парламентскому телеканалу "Дума.ТВ".

Только после извинений можно двигаться дальше, "несмотря на ряд русофобских настроений, которые наблюдались в Грузии", считает Шхагошев. При этом он отметил, что Москва готова возобновлять отношения с Тбилиси, "которые никогда и не портила".