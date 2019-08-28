В Испании дети массово заболели "синдромом оборотня"

По меньшей мере шестнадцать детей на юге Испании заболели "синдромом оборотня": на лице и теле у них стали обильно расти волосы. По оценкам специалистов, дело в зараженных таблетках, которыми малышей лечили от изжоги, сообщает газета El Pais.

К расследованию подключились полиция и представители здравоохранения. После проведения детальных исследований было установлено, что лекарства, которые давали детям, содержали в себе частицы средства от выпадения волос. В этой связи возник большой скандал, в котором оказались замешанными аптечные сети и поставщики лекарственных препаратов.

По распоряжению властей опасные таблетки были изъяты из оборота в аптеках по всей стране. После прекращения приема зараженных препаратов, волосы с лица пострадавших стали постепенно исчезать. Дети с обретенными признаками редкого заболевания находятся под наблюдением профильных специалистов.