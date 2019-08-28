Новости

Под Курском самолет приземлился на поле из-за ЧП 18:32
В Дагестане более пяти тысяч человек остались без газа 18:22
США подтвердили, что повышают с осени пошлины на китайские товары 18:22
МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла" 18:20
Открыта гигантская планета, не похожая ни на одну другую 18:10
Правительство Беларуси утвердило программу безопасности полетов 18:03
Власти добились отмены судебного решения в отношении митинга 31 августа 17:56
Убившему семью ульяновцу назначена посмертная психиатрическая экспертиза 17:55
В Новой Зеландии запрещают туристам плавать с дельфинами 17:46
В Тамбове простились со 105-летним моряком-подводником Юлием Ксюниным 17:45
Открой личико: новый Hyundai Tucson частично сбросил камуфляж 17:40
Трамп объявил о планах снять запрет на вырубку лесов Аляски 17:37
Легендарная Троя оказалась намного древнее, чем считалось 17:36
В Уфе избили участника спецоперации в школе Беслана 17:24
Кирилл Вышинский прокомментировал свое судебное преследование 17:20
Вышинский рассказал о планах на будущее 17:14
Видео: На Каспии тральщики уничтожили плавающие мины 17:10
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице 17:08
На Алтае перекрыли крупный канал поставки наркотиков 17:02
К интернету подключен первый соцобъект по программе "Цифровая экономика" 16:55
Бывший посол России в Британии Яковенко станет ректором Дипакадемии 16:53
Фестиваль "PROлето" на Сахарова и ВДНХ удивит гостей яркой программой 16:47
На Вологодчине в дикую природу выпустили четверых медвежат-сирот 16:43
Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС 16:33
МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
28.08.2019 17:46
Рубрика: В мире

В Новой Зеландии запрещают туристам плавать с дельфинами

Текст: Юрий Когалов

Власти Новой Зеландии запрещают туристам плавать с дельфинами. Как пишет The Guardian, общение этих животных с людьми ставит их существование под угрозу.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
Государство возьмет под защиту дельфинов и медведей

Как показали исследования, из-за большой популярности среди отдыхающих у них сбивается жизненный ритм, нарушается естественный график питания и отдыха. В итоге в департаменте охраны природы решили ввести ограничения. В районе Северного острова вводится полный запрет на плавание с дельфинами. В других частях страны это делать пока можно, однако туроператорам разрешено устраивать программы только утром или днем, чтобы хотя бы часть суток млекопитающие были предоставлены сами себе. При этом длительность одной такой программы сокращается с 30 до 20 минут.

В то же время департамент охраны природы совместно с учеными и племенами маори изучают возможность создания заповедника для дельфинов, поскольку из-за деятельности человека их популяция возле островов за почти 30 лет сократилась на 66 процентов.

Между тем туроператоры уже выразили обеспокоенность по поводу влияния нового запрета, они опасаются, что не имея законной возможности, туристы станут нанимать частные лодки, чтобы поближе познакомиться с дельфинами.

В мире Океания Новая Зеландия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки"
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Косачев надеется на "системные сдвиги" в подходах Киева к России
Россия получила несколько заявок на покупку МиГ-35
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019