В Новой Зеландии запрещают туристам плавать с дельфинами

Власти Новой Зеландии запрещают туристам плавать с дельфинами. Как пишет The Guardian, общение этих животных с людьми ставит их существование под угрозу.

Как показали исследования, из-за большой популярности среди отдыхающих у них сбивается жизненный ритм, нарушается естественный график питания и отдыха. В итоге в департаменте охраны природы решили ввести ограничения. В районе Северного острова вводится полный запрет на плавание с дельфинами. В других частях страны это делать пока можно, однако туроператорам разрешено устраивать программы только утром или днем, чтобы хотя бы часть суток млекопитающие были предоставлены сами себе. При этом длительность одной такой программы сокращается с 30 до 20 минут.

В то же время департамент охраны природы совместно с учеными и племенами маори изучают возможность создания заповедника для дельфинов, поскольку из-за деятельности человека их популяция возле островов за почти 30 лет сократилась на 66 процентов.

Между тем туроператоры уже выразили обеспокоенность по поводу влияния нового запрета, они опасаются, что не имея законной возможности, туристы станут нанимать частные лодки, чтобы поближе познакомиться с дельфинами.