В Подмосковье начата отливка 25-метровой фигуры воина для Ржевского мемориала

До конца года планируется завершить отливку всех шестисот форм будущей гигантской скульптуры. А потом из них, словно огромный пазл, сложат фигуру солдата. Как идут уникальные работы над скульптурой, обозреватель "СОЮЗа" наблюдал в подмосковном Солнечногорске в литейной мастерской знаменитого московского скульптора Александра Рукавишникова. Российское военно-историческое общество организовало сюда специальный пресс-тур.

...Посмотреть на процесс собралось не менее 200 журналистов из самых разных СМИ - от ведущих федеральных телеканалов до местной "Ржевской правды". А посмотреть было на что! Здоровенные мужики в камуфляже, масках и респираторах "колдовали" вокруг печи, напоминавшей большую "бочку", поставленную горизонтально. Они забрасывали в нутро бочки бронзовые болванки, а когда металл превращался в жидкую огнедышащую массу, сливали ее в огромное "ведро", из которого затем разливали металл в приготовленные формы. Когда "бочка" пустела, процесс повторялся.

- Художественное литье требует материал специального состава, удобный в обработке, - рассказывает управляющий литейным производством мастерской Алан Казиев. - В основе сплава - медь (75 процентов) и различные добавки. Всего на отливку скульптуры уйдет около восьмидесяти тонн бронзы...

Автор скульптуры Андрей Коробцов раскрывает сложную многоступенчатую технологию создания форм для отливки. По его словам, в московском регионе мало мастерских, способных "потянуть" столь масштабную работу. Одна из них принадлежит Александру Рукавишникову. Бронзовая фигура вместе с каркасом будет весить 200 тонн! Как заверил скульптор, несмотря на масштабы и вес, "наш воин будет как бы парить над землей, поддерживаемый стаей белых аистов".

- Какая часть скульптуры самая сложная для отливки? - спросил я у Андрея.

- Пожалуй, журавли, - ответил Андрей. - Если детали верхней части воина отливаются как бы с одной стороны, то журавли с внутренней и внешней.

Но до журавлей пока еще далеко, сейчас заканчиваем голову и фигуру до пояса, они отлиты примерно на 70 процентов. Вы не поверите, но я узнаю каждый из отлитых фрагментов, знаю, какой части общей фигуры она принадлежит. Впрочем, все отлитые куски с обратной стороны пронумерованы, чтобы не только я, но и рабочие, которые будут собирать фигуру, "узнавали" их. Отливку планируем закончить до конца года.

Авторы хотели, чтобы взгляд солдата проникал в души людей, когда они придут поклониться павшим героям

Вместе с журналистами в Солнечногорск приехал и Госcекретарь Союзного государства Григорий Рапота. По его словам, осмотрев мастерскую, он испытал сильные чувства:

- Мы отслеживаем все этапы создания Ржевского мемориала и осуществляем своего рода общественный контроль за тем, как процесс движется. Мне было чрезвычайно интересно своими глазами увидеть технологию отливки и попытаться представить, как будет выглядеть воин в бронзе. Впечатления очень яркие, а профессионализм людей, которые здесь работают, вызывает восхищение!

- Григорий Алексеевич, - спросил я, - ваш отец воевал подо Ржевом. Что он вам сказал, когда увидел макет будущего мемориала?

- Был очень растроган, поскольку никак не предполагал, что та идея, которую он озвучил года три назад, может так скоро воплотиться в жизнь. Отцу сейчас 97 лет, и ему очень хочется дожить до того момента, когда памятник будет открыт. Я думаю, так оно и будет.

- Первый вариант скульптуры воина, представленный мной и Константином Фоминым жюри, был, как мы сейчас понимаем, провальным, - признался "СОЮЗу" Андрей Коробцов. - Мы пошли по проторенной дорожке - ударились в ненужный пафос. И жюри сразу почувствовало это. Конкурс решено было продлить с лаконичным пожеланием: "добавить души".

Когда я попросил Андрея показать альбомы с эскизами, которые демонстрировали тот путь, который "прошагал" их солдат от первых набросков до окончательного варианта, то услышал неожиданный ответ:

- А никаких альбомов не было! - восклицает Андрей. - Осеняло нас в самых неожиданных местах, а эскизы набрасывали буквально на клочках бумаги - я рисовал свое, Костя - свое. Потом сходились и отбирали стоящее... В результате появились вот эти журавли, а шинель сменила гимнастерка с накинутой на плечи плащ-палаткой. Несколько раз кардинально перерабатывался и постамент…

- У нашего воина главное, все же, лицо, над ним тоже пришлось серьезно повозиться, - продолжает Андрей Коробцов. - Мы ­хотели, чтобы взгляд солдата проникал в души людей, когда они придут поклониться павшим ге­роям.

- Вы лепили с конкретного человека?

- Нет, лицо солдата - это собирательный образ...

...Когда макет воина в человеческий рост был утвержден, работы перенесли в огромный ангар на окраине Москвы. Из особой голубой глины изваяли полномасштабную фигуру. Даже в ангаре площадью 800 квадратных метров и высотой пятнадцать ее пришлось разделить на три фрагмента. Когда был готов первый из них - го­лова и грудь солдата до пояса - уже можно было ощутить весь гигантский размер монумента. Голова практически упиралась в своды цеха, и человек, стоящий рядом, ощущал себя лилипутом. Понадобилось 100 тонн глины, чтобы вылепить полномасштабную фигуру!

- Для сравнения: в ширину наш воин будет таких же размеров, как в высоту великий князь Владимир, установленный на Боровицкой площади! - говорит соавтор Андрея Коробцова архитектор Константин Фомин.

На мой вопрос, какая судьба ждет глиняную фигуру солдата, последовал ответ:

- Увы, при формовке от нее ничего не останется.

К слову

За спиной два года кропотливого труда. В мае 2018 года проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина победил в международном конкурсе, который длился около года и был организован Российским военно-историческим обществом, Посткомом Союзного государства и Министерством культуры РФ. В конкурсе участвовали 19 работ художников из России и Беларуси. Торжественно открыть мемориал планируется 9 мая 2020 года - в день 75-летней годовщины Великой Победы.