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28.08.2019 15:10
Рубрика: Культура

В РАМТе поставят новую пьесу британского драматурга Тома Стоппарда

Текст: Мария Воронова
В грядущем театральном сезоне Российский академический молодежный театр (РАМТ) начнет работу над новой постановкой по пьесе британского драматурга сэра Тома Стоппарда "Леопольдштадт". Об этом рассказал худрук театра Алексей Бородин на сборе труппы.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Аркадий Островский заканчивает перевод пьесы Тома Стоппарда "Леопольдштадт". Это совсем новая пьеса, которую он (Стоппард - прим. "РГ") уже прислал на английском языке. Он дает ее нам, конкретно мне", - цитирует ТАСС Бородина. Художественный руководитель поделился, что он станет постановщиком спектакля, работа над которым начнется в этом сезоне, а премьера, скорее всего, состоится в следующем, юбилейном сезоне.

Фото: Елена Лапина/Театр Сац
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Новая пьеса Стоппарда основана на его биографии, и потому ее называют самым "личным" произведением драматурга, за которым закрепился имидж беспристрастного писателя. Автор обращается к драматическим моментам своей жизни: отъезд с семьей из Чехии (писатель родился в 1937 году в городе Злин, Моравия), Вторая мировая война, потеря отца и обретение новой родины.

Кстати

РАМТ планирует представить более 10 премьер в этом и следующем сезонах. Среди них - постановки по пьесе Александра Грибоедова "Горе от ума" и "Душа моя Павел" по роману Алексея Варламова, над которыми будет работать художественный руководитель Алексей Бородин, авторская версия "Ромео и Джульетты" Егора Перегудова с Анастасией Волынской и Денимом Фоминым в главных ролях, спектакли Юрия Бутусова и француза Алена Маратра по пьесе Пьера де Мариво "Двойное непостоянство", а также постановка Александра Коручекова по роману Роберта Стивенсона "Остров сокровищ" в рамках проекта "Большая сцена - детям".

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