В РАМТе поставят новую пьесу британского драматурга Тома Стоппарда

"Аркадий Островский заканчивает перевод пьесы Тома Стоппарда "Леопольдштадт". Это совсем новая пьеса, которую он (Стоппард - прим. "РГ") уже прислал на английском языке. Он дает ее нам, конкретно мне", - цитирует ТАСС Бородина. Художественный руководитель поделился, что он станет постановщиком спектакля, работа над которым начнется в этом сезоне, а премьера, скорее всего, состоится в следующем, юбилейном сезоне.
Новая пьеса Стоппарда основана на его биографии, и потому ее называют самым "личным" произведением драматурга, за которым закрепился имидж беспристрастного писателя. Автор обращается к драматическим моментам своей жизни: отъезд с семьей из Чехии (писатель родился в 1937 году в городе Злин, Моравия), Вторая мировая война, потеря отца и обретение новой родины.
РАМТ планирует представить более 10 премьер в этом и следующем сезонах. Среди них - постановки по пьесе Александра Грибоедова "Горе от ума" и "Душа моя Павел" по роману Алексея Варламова, над которыми будет работать художественный руководитель Алексей Бородин, авторская версия "Ромео и Джульетты" Егора Перегудова с Анастасией Волынской и Денимом Фоминым в главных ролях, спектакли Юрия Бутусова и француза Алена Маратра по пьесе Пьера де Мариво "Двойное непостоянство", а также постановка Александра Коручекова по роману Роберта Стивенсона "Остров сокровищ" в рамках проекта "Большая сцена - детям".