В России протестировали первый беспилотный электропоезд

Первый электропоезд "Ласточка" с беспилотным управлением представили в тестовом движении на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. С 28 по 31 августа 2019 года здесь проходит Международный железнодорожный салон "PRO//Движение. Экспо".

Тестовую поездку на беспилотном электропоезде совершили заместитель председателя правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, сообщили в пресс-службе РЖД, Во время движения состав автоматически остановился перед манекеном, выставленном на пути.

После рейса вице-премьер Максим Акимов объявил, что был совершен первый проезд поезда по технологическому полигону в полностью беспилотном режиме.

"Без сомнения это можно назвать технологическим прорывом, потому что это сделано руками наших инженеров, в наших технических центрах, Российскими железными дорогами вместе с большим количеством самых разных партнеров, которые поставляли для этого решения и центром сборки здесь выступили ОАО "Российские железные дороги". Это действительно технологический шаг в будущее", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что во время тестовой поездки были отработаны технологии технического зрения, управления составом без участия человека. Также была протестирована внештатная ситуация, связанная с нахождением препятствия на пути.

"Сегодня исторический день для Российских железных дорог - мы вплотную подошли к беспилотной технологии. Хочу сказать спасибо всем разработчикам: мы здесь применяем только российские системы", - подчеркнул Олег Белозеров. Он пояснил, что в мире существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. Сейчас в России вышли на третий уровень.

Но машинистам не стоит переживать, что их труд не будет востребован. Изменится только функционал, но наблюдение за системами все равно останется за человеком, добавил глава РЖД.

Первый поезд "Ласточка" изготовил завод "Уральские локомотивы", это совместное предприятие группы "Синара" и компании Siemens. Поезд оснащен системой "машинного зрения". Как сообщалось, в июне завод передал первый скоростной электропоезд с системой машинного зрения РЖД.

Для движения в автоматическом режиме на "Ласточке" установлено специальное оборудование для позиционирования положения поезда на инфраструктуре, связи с диспетчерским центром и обнаружения препятствий на пути. Поезд в беспилотном режиме способен следовать по графику, а при обнаружении препятствия на пути - автоматически тормозить, уточняют в пресс-службе РЖД.

Управление беспилотным электропоездом "Ласточка" может осуществляться автоматически, из кабины - машинистом и из центра управления перевозками - машинистом-оператором. Центр управления предназначен для контроля работы беспилотных поездов и принятия решений в случае возникновения нештатных ситуаций. К примеру, машинист-оператор может, при необходимости, перевести поезд из режима автоматического управления в режим дистанционного и непосредственно управлять движением.

Холдинг "РЖД" ведет разработку систем беспилотных поездов на различных объектах инфраструктуры. В будущем беспилотные технологии могут быть внедрены на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования между пассажирскими поездами (например, на Московском центральном кольце), а также на грузовых станциях (маневровые локомотивы). Для этого требуется подготовить нормативную базу.