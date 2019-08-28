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28.08.2019 17:01
Рубрика: Власть

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В России запустят приложение для общественного контроля
Граждане смогут вносить предложения по улучшению работы госведомств через специальное мобильное приложение. Его запустят в сентябре. В приложение также можно будет загрузить информацию о конкретной проблеме и получить по ней обратную связь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый сервис разрабатывает Российский союз налогоплательщиков на средства Фонда-оператора президентских грантов, рассказал "РГ" председатель исполнительного комитета Союза Артем Кирьянов. Несмотря на название приложения - "Диалог с налогоплательщиком", оно создается для решения вопросов более широкой тематики. "Будет всего около 20 вкладок, в том числе ЖКХ, дорожное хозяйство, медицина, используя которые, граждане смогут направлять свои обращения, - уточнил Кирьянов. - Их будут собирать, анализировать и доводить до государственных ведомств через общественные палаты и советы".

В Подмосковье появилось мобильное приложение для дольщиков

По действующему законодательству чиновники должны отвечать на письма в течение 30 дней. Но в современных условиях этот срок слишком долог. Цифровизация позволяет сократить его, отмечает Кирьянов.

Сервис позволит отправителям отслеживать статус обращений. Представители СМИ, зарегистрировавшись в приложении, смогут получить доступ к материалам, уточнил Кирьянов. Это, по его словам, поможет привлекать к проблемным ситуациям больше внимания. "С помощью мобильного приложения мы хотим сделать общественный контроль более эффективным. Сейчас он существует на разных уровнях, но они слабо взаимодействуют между собой. Рассчитываем, что цифровые технологии помогут объединить их".

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