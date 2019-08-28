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28.08.2019 20:47
Рубрика: Культура

Верди нашего времени

Валерий Гергиев представил в Зальцбурге "Симона Бокканегру"
Текст: Ирина Муравьева (Зальцбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Одна из самых сложных вердиевских опер "Симон Бокканегра", повествующая о временах Генуэзской республики (XIV век), логично вписалась в актуальный дискурс нынешнего Зальцбургского фестиваля: те же проблемы экстремальной политики и ответственности власти, гибельности раздоров, необходимости примирения, согласия. Музыкальным руководителем спектакля на сцене Grosses Festspielhaus стал Валерий Гергиев. Постановщик - немецкий режиссер Андреас Кригенбург.
Поиски примирения, согласия, общего языка стали главным мотивом зальцбургской премьеры. Фото: SF/Ruth Walz Поиски примирения, согласия, общего языка стали главным мотивом зальцбургской премьеры. Фото: SF/Ruth Walz
Поиски примирения, согласия, общего языка стали главным мотивом зальцбургской премьеры. Фото: SF/Ruth Walz

Сегодня вечером Гергиев закроет на этой сцене серию из шести спектаклей "Симона Бокканегры", не звучавшего здесь почти 20 лет. Эта опера только сейчас переживает "ренессанс". В 2016 году ее впервые представил в Петербурге Гергиев, создавший тогда с Мариинским оркестром одну из лучших дирижерских трактовок. На Зальцбургском фестивале он представляет ее с Венским филармоническим оркестром, с которым регулярно выступает в симфоническом репертуаре, но постановку в Зальцбурге делал с ним последний раз в 2007-м - это был "Бенвенуто Челлини" Берлиоза.

Фото: SF/Thomas Aurin
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Гергиевский концепт "Бокканегры" раскрывает вердиевскую партитуру аскетичными и суровыми красками: с медленными накатами звука, крупными массивами, мрачной и завораживающей колористикой музыкальной ткани. Несмотря на запутанность сюжета и бесконечные скрещивания его разных линий - народная борьба, политические интриги, убийства, истории любви Симона и Марии, предсмертные заповеди Бокканегры о любви и примирении, - весь этот событийный "наворот" раскрывается у Гергиева с поразительной ясностью и прозрачным качеством оркестрового звука. Его четкое и последовательное развертывание вердиевской драматургии, сдержанные темпы, движение, обрывающееся зияющей тишиной пауз, холодная экстатика, сверкающие фанфары и красота скульптурного по своей рельефности звука стали фундаментом зальцбургской постановки.

Режиссер Андреас Кригенбург увидел в "Бокканегре" возможность передать накал глобальных социальных и политически конфликтов, охвативших сегодняшнюю Европу, реальность которой кардинально изменила ситуация с мигрантами. В противостоянии общества мигрантам он увидел ту же ненависть, неприятие, намеренное игнорирование диалога, как и в вердиевском сюжете, а также причину агрессии и преступности, вызывающих такой ужас у европейцев. В "Бокканегре" он хотел показать путь преодоления конфликта - примирение, поиск общего языка и согласия разных культур.

Правда, на сцене эти актуальные параллели убедительного выражения не нашли, хотя режиссер и переместил героев из эпохи Возрождения в современный мир. Свои оппозиционные идеи и организацию госпереворота "народные" массы - социальный слой подчиненных в одинаковых темных плащах и офисных костюмах - обсуждали в виртуальном пространстве "Твиттера", пестрящего в огромной сценической проекции сообщениями типа "да здравствует народ!", "смерть патрициям!", "сильный Симон!", "сделаем Геную снова великой!" и т.д. Эти же персонажи изображали службу безопасности дожа Бокканегры, снова затевали заговор, на этот раз против дожа, обмениваясь денежными конвертами. Женский хор, экипированный под офисных сотрудниц, сопровождал Амелию, незаконнорожденную дочь Бокканегры, живущую в доме врага дожа Фиеско, политика и бизнесмена. Возлюбленный Амелии Адорно, соратник Фиеско и враг Бокканегры, развлекал ее игрой на рояле. Все действие оперы переместилось в стерильно белое пространство (сценография Харальда Б. Тора) с геометрическими фактурами лестниц, стен, цилиндрической конструкцией (башня), плоскостями, подсветками, отсылающими к архитектурному дизайну новейших немецких галерей типа Штутгардской.

Фото: предоставлено пресс-службой Зальцбургского фестиваля
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Внимание к пластической точности мизансцен с заговорщиками и церемоний оказалось более продуктивным, чем разработка взаимоотношений персонажей. В одной из самых впечатляющих сцен, когда Бокканегра и Амелия узнают, что они отец и дочь, потерянная 25 лет назад, великолепный Лука Сальси и Марина Ребека не вступают в контакт, исполняя каждый свою партию на публику. В таком формате, по сути, выстроен весь спектакль.

Исполнительский состав был уникальный: Лука Сальси с его вердиевской харизмой, теплыми красками голоса, глубиной переживаний, Рене Папе в роли Фиеско - филигранно владеющий нюансами эмоционального состояния героя, прозревшего и примирившегося с Бокканегрой; Марина Ребека со звенящей красотой ее голоса, раскрывающая яркую натуру своей Амелии, Чарльз Кастроново в партии Адорно - взрывной, темпераментный, страстный. В финале этот ансамбль собрался вокруг умирающего Бокканегры, обратившего в зал свои главные слова: "Я плачу о том, как обманчива радость ваших побед, и взываю: мир! И взываю: любовь!" Но надежды на то, что наступит какой-то новый мир, эта сцена не оставляла: так же, как ее не оставлял звук оркестра, мрачно замиравший в гробовой тишине зала.

Культура Музыка Классика Зальцбургский оперный фестиваль Классика с Ириной Муравьевой
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