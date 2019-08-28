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28.08.2019 19:06
Рубрика: Спорт

"Брагу" - до дна

Валерий Кечинов уверен, что "Спартаку" по силам пройти португальский клуб в квалификации Лиги Европы
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Московскому "Спартаку" предстоит провести важнейшие несколько дней. Завтра "красно-белые" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы примут португальскую "Брагу", а в воскресенье "Спартак" на своем поле сыграет с питерским "Зенитом", с которым делит лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги.
Болельщики "Спартака" в каждом матче ждут подвигов от Андре Шюррле (слева). Фото: РИА Новости Болельщики "Спартака" в каждом матче ждут подвигов от Андре Шюррле (слева). Фото: РИА Новости
Болельщики "Спартака" в каждом матче ждут подвигов от Андре Шюррле (слева). Фото: РИА Новости

Что касается еврокубка, в первом матче на выезде "красно-белые" потерпели поражение - 0:1. Как и неделю назад, команде не смогут помочь ее новички Гус Тиль и Джордан Ларссон, принесшие "Спартаку" победу в недавнем матче Премьер-лиги над самарскими "Крыльями Советов" (1:0). Напомним, они не заявлены на квалификацию Лиги Европы. Зато ничто не мешает оказаться в "старте" аргентинскому форварду Эсекьелю Понсе, который, наоборот, отбывает дисквалификацию в чемпионате России.

"Спартак" и "Брагу" рассудит итальянец

Каковы шансы подопечных Олега Кононова пройти португальцев и сыграть на групповом этапе Лиги Европы, как результат противостояния с "Брагой" может повлиять на расклад в матче с "Зенитом" - эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью "РГ" затронул экс-форвард "красно-белых" Валерий Кечинов.

Валерий, какие у вас предчувствия перед ответной игрой с "Брагой"?

Валерий Кечинов: Сложно что-то прогнозировать. Но, если брать в целом, на меня "Брага" особого впечатления не произвела. Обычная команда, с которой можно играть и которую можно обыгрывать. Все зависит от "Спартака".

В матче с "Брагой" москвичам не помогут Гус Тиль и Джордан Ларссон

Как считаете, серия удачных матчей сильно поможет завтра "красно-белым"?

Валерий Кечинов: Каждая победа придает команде уверенности. Я думаю, наступил тот момент, когда команда почувствовала, что у нее есть характер, есть уже какой-то рисунок с приходом новых игроков. Жаль, что с "Брагой" не сможет сыграть Тиль, но ничего страшного. У "Спартака" достаточно квалифицированных футболистов, которые могут и должны играть так, как они умеют. Короче, "Брагу" надо проходить.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Кононов объяснил поражение "Спартака" усталостью

Вы уже сказали про Тиля. Его отсутствие не станет проблемой?

Валерий Кечинов: Видно, что в тех матчах, которые Тиль уже успел сыграть, он моментально попал в струю, в игровой почерк. Надеюсь, в игре с "Брагой" получится компенсировать его отсутствие, но уже сейчас видно, что в скором времени Гус станет системообразующим игроком, без которого "Спартак" будет сложно представить.

После серии побед многие заговорили о возвращении "Спартака" во времена Карреры. Не рановато ли?

Валерий Кечинов: Рановато. Все только начинается. Надеюсь, команда приобретает те самые качества, которые были у нее при Каррере.

Какова заслуга Кононова в преображении "Спартака"?

Валерий Кечинов: Если команда выигрывает, то заслуга тренера велика. Сейчас сложно об этом говорить сейчас. Вспомнить какие-то ходы Кононова, которые переломили ход игры, если честно, не смогу: скорее речь идет о мастерстве и воле самих игроков.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Олег Кононов: В костюме вы меня еще увидите

Уже в воскресенье "Спартаку" играть с "Зенитом". Хватит сил "красно-белым"?

Валерий Кечинов: А чего уставать? У "Спартака" ротация происходит. С "Крыльями" после "Браги" человек 4-5 отдыхали. Мы в свое время постоянно играли в таком режиме и не уставали. Выигрывали и не плакали.

Какой расклад сил в этом противостоянии?

Валерий Кечинов: Матч пройдет в Москве, поэтому, считаю, небольшое преимущество у "Спартака". Плюс, надеюсь, тот положительный эмоциональный фон, который сформировался вокруг команды, никуда не денется и после игры с "Брагой".

Где будем смотреть

29 августа, четверг

МАТЧ ТВ

20.15 "Спартак" - "Брага". Прямая трансляция

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