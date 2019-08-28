Видео: В Китае обезьяна использовала камень для побега из зоопарка

В одном из зоопарков Китая обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.

Размещенное в соцсетях видео пользуется огромной популярностью. Действия примата вызвали восхищение. Зоологи также были поражены такой находчивостью обезьяны.

Сотрудники зоопарка рассказали, что герой видео умнее своих сородичей. Он - единственный, кто использует орудия, чтобы колоть орехи. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что животное эволюционирует.

Тем временем работники зверинца поспешили убрать все камни из вольера, чтобы примат не сломал еще что-нибудь.