Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней

Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома. Почти 700 тысяч человек должны переместиться в эвакуационные центры, организованные в административных зданиях и школах.

По прогнозам синоптиков, в среду в проблемном регионе выпадет более 500 мм осадков. Самая сложная обстановка в префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока. Там возникла угроза разлива рек, велика вероятность оползней.

В Саге улицы некоторых городов оказались подтоплены. Утром там же погиб мужчина, чей автомобиль смыло в реку, когда он был за рулем. Дожди нарушили транспортное сообщение. В частности, отменено движение поездов, перекрыты участки скоростных магистралей.