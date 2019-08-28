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Рубрика: В мире

Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней

Фото: REUTERS/KYODO Фото: REUTERS/KYODO
Фото: REUTERS/KYODO

Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома. Почти 700 тысяч человек должны переместиться в эвакуационные центры, организованные в административных зданиях и школах.

В пригороде Владивосток из-за разлива реки эвакуировали людей

По прогнозам синоптиков, в среду в проблемном регионе выпадет более 500 мм осадков. Самая сложная обстановка в префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока. Там возникла угроза разлива рек, велика вероятность оползней.

В Саге улицы некоторых городов оказались подтоплены. Утром там же погиб мужчина, чей автомобиль смыло в реку, когда он был за рулем. Дожди нарушили транспортное сообщение. В частности, отменено движение поездов, перекрыты участки скоростных магистралей.

В мире Восточная Азия Япония
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